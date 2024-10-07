По такой цене приобрести сейчас можно на Amazon модель XFX Radeon RX 7900 XT MERC 310

Всего два дня назад появилась информация, что цена видеокарты Radeon RX 7900 XT упала до 649 долларов, чего не наблюдалось уже более трех месяцев. Сегодня она достигла нового исторического минимума в 629 долларов. Эта цена относится к модели XFX Radeon RX 7900 XT MERC 310, которая не является обычной моделью начального уровня.

Radeon RX 7900 XT представляет собой урезанную версию на базе графического процессора Navi 31, включающую 5376 потоковых процессоров и 20 ГБ памяти стандарта GDDR6. Карта была выпущена почти два года назад, в декабре 2022 года по начальной цене 899 долларов, что на 100 долларов дешевле флагманской модели RX 7900 XTX. Таким образом теперь её можно приобрести на 270 баксов дешевле первоначальной цены или на 20-40 долларов дешевле самых дешевых моделей XT по сравнению с ценами прошедшего лета.

Такая цена теперь доступна на Amazon, однако, карты не попадает под игровую акцию AMD, поэтому покупателю не стоит рассчитывать на бесплатные игры.

Модель XFX RX 7900 XT MERC 310 имеет игровую тактовую частоту 2175 МГц и тактовую частоту в режиме ускорения 2535 МГц, что свидетельствует о заводском разгоне на 6–7 процентов. Видеокарта оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами, требует наличия 2,5 слота свободного пространства на материнской плате и использует два 8-контактных разъема питания. Также компания XFX заявляет, что для карты требуется не менее 315 Вт мощности.