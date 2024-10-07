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Infinix анонсировала самый тонкий в мире смартфон Hot 50 Pro Plus
Новинка действительно является одним из самых тонких устройств за последние годы, но не является рекордсменом по данному показателю

 Интересный слух в прошлом месяце намекнул, что Infinix работает над самым тонким телефоном в мире и, как оказалось, в этом была доля правды.

 Компания официально начала рекламировать Infinix Hot 50 Pro Plus на Филиппинах, и хотя подробностей пока немного, ясно, что это будет один из самых тонких смартфонов, который можно было лицезреть за долгое время.

 Однако это не самый тонкий телефон в мире. Официальный тизер показывает, что толщина устройства составляет 6,8 мм, что впечатляет, но он не такой тонкий, как Vivo X5 Max 2014 года, который мог похвастаться толщиной 4,75 мм. Тем не менее Infinix Hot 50 Pro Plus станет самым тонким моноблочным смартфоном со времен серии Tecno Camon 11, выпущенной в 2018 году.

 Что касается других характеристик, то телефон будет работать на процессоре MediaTek Helio G100, который, как уверяет Infinix, обеспечит плавную работу в течение пяти лет благодаря сертификации TUV.

 Хотя это и не топовый чип, его должно быть достаточно для повседневных задач. Helio G100 будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

 На передней панели расположен AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Тизер также подтверждает наличие сканера отпечатков пальцев на дисплее. Помимо этих данных, информация об Infinix Hot 50 Pro Plus остается неизвестной.

 Более того, официальная дата запуска также пока не разглашается. Но официальный анонс устройства Infinix на Филиппинах предполагает его скорое появление в продаже.

 Информация о ценах также пока недоступна. Однако, учитывая средние характеристики телефона, можно с уверенностью предположить, что он станет бюджетным вариантом для пользователей, которые ценят стильный дизайн выше максимальной производительности.

#смартфоны #infinix #смартфоны infinix #infinix hot 50 pro plus #infinix hot 50
Источник: gizmochina.com
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