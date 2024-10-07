Новинка может похвастаться поддержкой дисплеев разрешением выше 4K с частотой до 144 Гц

Qualcomm планирует выпустить свой процессор следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4 в конце этого месяца. Но до официального анонса появилась утечка, которая испортила сюрприз, подробно показала конструкцию процессора и длинный список функций, которые чипсет будет включать.

Это, вероятно, самая существенная утечка с августа, и если Qualcomm не сделает официального заявления, то мы получаем самую полную информацию о грядущей новинке.

Утечка исходит от пользователя Baidu под ником SalothSar, который поделился блок-схемой чипа вместе со спецификацией поддерживаемых технологий. Хотя детали сугубо технические, они будут довольно интересными.

Утечка подтверждает, что Snapdragon 8 Gen 4 будет выпускаться в двух вариантах — SM8750 и SM8750P. Последний, вероятно, является более производительным вариантом чипа со слегка разогнанным процессором. Однако основное различие между ними заключается в поддержке сотовой связи.

В спецификации указано, что стандартный чип SM8750 поддерживает как mmWave, так и диапазоны 5G ниже 6 ГГц, тогда как SM8750P поддерживает только Wi-Fi.

В качестве памяти обе версии будут использовать знакомый стандарт LPDDR5X. Хотя ходили слухи о поддержке LPDDR6, новая утечка предполагает, что её придется подождать как минимум до выхода Snapdragon 8 Gen 5.

Стандарт хранилища также такой же, как у Snapdragon 8 Gen 3, то есть UFS 4.0, который будет использовать две выделенные полосы пропускной способности PCIe. Такая конфигурация обеспечивает впечатляющие скорости чтения и записи до 4500 МБ/с и 4000 МБ/с соответственно.

Утечка также проливает свет на возможности дисплея. Графический процессор Adreno 830, графический процессор, на котором работает Snapdragon 8 Gen 4, как сообщается, способен поддерживать дисплеи с разрешением, превышающим 4K (3840 x 2560) с частотой обновления 144 Гц.

Будут ли производители смартфонов использовать эту возможность с дисплеями с такой высокой плотностью пикселей, еще только предстоит увидеть.

Утечка предполагает, что основные функции Snapdragon 8 Gen 4 не претерпели кардинальных изменений по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3.

Однако главной особенностью чипсета этого поколения являются специальные ядра процессора Oryon от Qualcomm. Эти ядра разработаны для обеспечения существенного улучшения как одноядерной, так и многоядерной производительности. Ранее в сети уже приходилось видеть впечатляющие результаты ранних тестов смартфона OnePlus 13 в Geekbench 6.