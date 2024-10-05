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Последнее обновление Windows 11 удвоило скорость копирования файлов
Благодаря новому обновлению Windows 11 получила поддержку формата ReFS, удваивающего скорость копирования файлов, ранее присутствующего в серверных версиях Windows

 Обновление Windows 11 2024 уже вышло, принося с собой значительное увеличение скорости передачи файлов благодаря серверной технологии Resilient File System с ее возможностью клонирования блоков.

 ReFS является основной функцией Windows Server с момента ее появления в 2012 году, предоставляя альтернативу файловой системе NTFS. Хотя NTFS останется системой по умолчанию для потребительских выпусков Windows, ReFS предлагает некоторые уникальные преимущества для потребностей центров обработки данных и рабочих нагрузок, связанных с хранением больших объемов данных.

 В частности, ReFS включает технологию клонирования блоков, которая радикально ускоряет операции копирования файлов. Тестирование Microsoft показывает значительный прирост производительности от 18 процентного увеличения для файлов размером 1 МБ до колоссального увеличения скорости на 94% для файлов размером 1 ГБ по сравнению с NTFS. Даже передача больших папок показывает улучшение на 80%, при этом копирование 18 ГБ завершается всего за 6 секунд по сравнению с более чем 30 секундами ранее.

 Помимо улучшенной скорости, ReFS встраивает автоматическую проверку целостности для обнаружения и изоляции поврежденных данных без нарушения остальной части тома.

 Однако, поскольку ReFS не предназначена для использования рядовыми потребителями, у нее есть некоторые оговорки. Одна из них заключается в том, что она жертвует некоторыми удобными для потребителя функциями NTFS, такими как сжатие и шифрование файлов, ради возможностей, ориентированных на корпоративный сектор. Ее нельзя использовать в качестве загрузочного тома, на котором размещается сама операционная система. И, возможно, самое главное то, что диски нельзя напрямую преобразовывать между ReFS и NTFS, а их необходимо полностью переформатировать.

 По этой причине Microsoft позиционирует ReFS в Windows 11 как дополнительный диск, явно предназначенный для разработчиков, ИТ-администраторов и опытных пользователей, работающих с огромными объемами данных. Компания рекомендует хранить активные проекты на томе ReFS, используя традиционные диски NTFS для операционных систем, приложений и хранения персональных данных.

 Начать работу с ReFS Dev Drive довольно просто. Раньше пользователям приходилось использовать древний инструмент «Управление дисками» для настройки и обслуживания дисков, но теперь та же функциональность предлагается в современном приложении «Параметры». Просто необходимо зайти в «Параметры» Windows, перейдите по пути «Система» > «Хранилище» > «Дополнительные параметры хранения» > «Диски и тома» и выбрать опцию «Create dev drive».

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Источник: techspot.com
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