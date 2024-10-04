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Redmi Note 14 Pro+ стал самым быстро продаваемым смартфоном 2024 года
Xiaomi утверждает, что Redmi Note 14 Pro+ претендует на звание лидера продаж среди смартфонов на ОС Android за первую неделю в 2024 году

 Серия смартфонов Redmi Note 14 уверенно набирает популярность. Сегодня Xiaomi объявила, что топовая модель Note 14 Pro+ побила рекорд продаж за первую неделю среди всех телефонов Android в 2024 году во всех ценовых диапазонах.

 Хотя компания не поделилась конкретными цифрами продаж, достижение говорит о том, что телефон нашел отклик в сердцах и кошельках у экономных покупателей, ищущих флагманские функции за умеренные деньги. Серия Redmi Note всегда славилась солидными характеристиками по конкурентоспособным ценам, и Note 14 Pro+, похоже, продолжает эту традицию.

 Часть привлекательности телефона может заключаться в его впечатляющей живучести. Xiaomi может хвастается рейтингами пыле- и водонепроницаемости IP66, IP68 и даже IP69 для серии Note 14 Pro. Таким образом, телефон защищен не только от пыли и погружения в воду, но даже от струй воды под высоким давлением.

 Чтобы ещё больше привлечь покупателей, Xiaomi продлевает преимущества старта продаж для всей серии Note 14 Pro до 14 октября. Это означает, что любой, кто купит Note 14 Pro или Note 14 Pro+ до этой даты, получит дополнительный гарантийный пакет. Он включает в себя годовую гарантию на поломку экрана, годовую гарантию на крышку аккумулятора, годовую гарантию на попадание воды и удивительно щедрую пятилетнюю гарантию на аккумулятор. Кроме того, в течение первого года владения покупатели могут получить полную замену телефона, а не просто ремонт.

 Напомню, что телефон оснащен 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит. Его разрешение составляет 1220 x 2712 пикселей с плотностью 446 ppi для четких и ярких изображений.

 Сердцем смартфона является чипсет Snapdragon 7s Gen 3 среднего уровня, компанию которому составляют до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 512 ГБ.

 Для получения качественных фотоснимком телефон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с большим датчиком размером 1/1,55″ и оптической стабилизацией изображения, а также дополнительным 50-мегапиксельным 2,5-кратным телеобъективом и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

За автономность смартфона отвечает большая аккумуляторная батарею емкостью 6200 мАм с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. При этом телефон весит всего 210 граммов. За это нужно поблагодарить технологию аккумулятора Si/C, которая обеспечивает более высокую плотность энергии в компактном корпусе.

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Источник: gizmochina.com
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