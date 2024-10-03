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Процессор Core Ultra 7 258V значительно превосходит чипы в игровых карманных консолях
Процессоры линейки Intel Lunar Lake получили серьезный прирост IPC, отличные показатели мощности и энергоэффективности

 В прошлом месяце Intel выпустила процессоры Core Ultra 200V, предназначенные для тонких ноутбуков и легких устройств. Мгновенно процессор стал хитом, и многие тестировщики хвалили производительность его графического процессора при работе от батареи. Процессор также показал значительный прирост производительности, несмотря на то, что имел всего 8 ядер и 8 потоков. Теперь инсайдер Geekerwan опубликовал свои тесты, демонстрирующие, как чип работает в различных сценариях.

 С мощностью 15 Вт, Intel Core Ultra 7 258V был протестирован вместе с консолями Steam Deck и ASUS ROG Ally (Z1 Extreme) в ограниченном режиме TDP 15 Вт при разрешении 720P, чтобы продемонстрировать, чего геймеры могут ожидать от Lunar Lake в потенциальных портативных устройствах. Чип Lunar Lake имеет мощность 12 Вт из-за того, что чип и DRAM находятся в одном корпусе, в то время как у конкурентов мощность составляет около 9 Вт, при этом материнская плата потребляет дополнительную мощность, но ограничена тем же пределом 15 Вт.

 Что касается производительности, то процессор Intel Lunar Lake обеспечивает отличные результаты при низком энергопотреблении и 67% быстрее, чем Ryzen AI 9 HX 370 при том же пределе 15 Вт. Показатель 1% Low FPS выше средней частоты кадров RDNA 3.5 и Alchemist Xe-LPG, а также намного превосходит текущие портативные компьютеры в Black Myth Wukong.

 В Cyberpunk 2077 процессор Lunar Lake обеспечивает производительность графического процессора, более чем в 2 раза превосходящую Ryzen AI 9 HX 370, и почти в 3 раза выше, чем у Z1 Extreme, представленного на ROG Ally с включенной технологией FSR. Это действительно отличная производительность, которая должна сделать портативные компьютеры на базе Lunar Lake идеальной платформой для геймеров, разочарованных чипами Meteor Lake.

 Geekerwan также протестировал каждый чип в неограниченном режиме полной мощности. Процессоры Lunar Lake могут выдавать только пиковую мощность до 30 Вт, тогда как Ryzen AI 9 HX 370 выдает пиковую мощность 80 Вт, а Core Ultra 9 185H — 90 Вт.

 В игровой производительности Ryzen AI 9 HX 370 лишь немного опережает iGPU Lunar Lake, потребляя при этом почти в 2,5–3,0 раза больше энергии. Чип Lunar Lake также соответствует или превосходит процессор Meteor Lake, что показывает, насколько эффективны новые ядра Xe2.

 При пределе TDP в 30 Вт система Intel Lunar Lake превзошла процессоры AMD Strix Point и Intel Meteor Lake, показав гораздо лучшую игровую производительность.

 Что касается автономности, процессор Intel Core Ultra 7 258V, представленный в ноутбуке Yoga Air 15, продемонстрировал время работы батареи до 11 часов и 14 минут, что почти соответствует MacBook Air 2023 с M3. ASUS ZenBook S16 с более крупной батареей на 78 Вт·ч и AMD Ryzen AI 9 HX 370 проработал всего 8 часов и 40 минут, в то время как Core Ultra 9 185H показал худший результат с 6 часами и 34 минутами автономности.

 Другие интересные цифры показывают мощность в режиме ожидания, когда экран выключен. Этот показатель оказался самым низким среди всех у Lunar Lake, с энергопотреблением всего 0,62 Вт против 0,7 Вт у M3 от Apple, в то время как процессор Meteor Lake потреблял 2,32 Вт, а AMD Strix - 3,28 Вт. Даже при воспроизведении видео процессор Lunar Lake показал себя лучше, чем остальные варианты x86, и даже Snapdragon X Elite от Qualcomm, потребляя всего 5,69 Вт энергии по сравнению с 7,27 Вт у Snapdragon X, 12,09 Вт у Meteor Lake и 19,08 Вт у процессора AMD.

 Кроме того, есть некоторые дополнительные сведения о производительности IPC процессора Lunar Lake и двух его основных ядер ЦП, Lion Cove P-Core и Skymont LP-E.

 Производительность каждого ядра была протестирована в SPEC 2017 с использованием фиксированной тактовой частоты 4,0 ГГц, и похоже, что ядра Lion Cove оказались самыми быстрыми в сегменте x86 с точки зрения целочисленной производительности, но немного отстали в задачах с плавающей запятой. Lion Cove также удается приблизиться к ядру ЦП Oryon у Snapdragon в INT.

 Ядро Skymont LP-E также сравнивалось с ядром Crestmont LP-E, представленным в Meteor Lake, и является значительным улучшением при фиксированной тактовой частоте 3 ГГц. Оно показало 10%-ное преимущество в производительности целочисленных вычислений и 9%-ное преимущество в производительности вычислений с плавающей точкой. Ядро Skymont LP-E немного медленнее ядер Zen 4, но можно ожидать, что стандартный вариант Skymont без LP обеспечит аналогичную производительность.

 В целом, процессоры Intel Lunar Lake кажутся феноменальными чипами для своих целевых рынков, и можно ожидать, что производители портативных систем найдут им применение в таких устройствах, как мини-ПК и игровые карманные компьютеры. Также вполне можно ожидать ряда оптимизаций ЦП, графики и памяти для платформы в ближайшие месяцы, что еще больше повысит производительность новых процессоров Intel.

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Источник: wccftech.com
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В режимах с ограниченным TDP процессор Intel Lunar Lake значительно превосходит конкурентов в играх
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