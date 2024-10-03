Новинка имеет соответствующую упаковку по игре и дизайн системы охлаждения

Компания MSI сообщила о подготовке к выпуску новой графической карты ещё несколько недель назад. Однако лишь сейчас в сети появились её официальные изображения, раскрывающие внешний вид ускорителя, а также его розничную упаковку. Как видно на фотографии, новинка будет продаваться вместе с ожидаемой фанатами игрой Stalker 2, что является отличным дополнением к самой видеокарте.

Показанные в сети фотографии демонстрируют, что видеокарта использует армейскую зеленую цветовую схему с матовой металлической отделкой. Через кожух системы охлаждения проходят три оранжевые полозы, а на центральном вентиляторе расположен значок радиационной опасности. Фактический дизайн не изменился по сравнению с другими моделями видеокарт MSI GAMING SLIM, которые являются любимой серией MSI для выпуска кастомных моделей. Как уже упоминалось ранее, компания MSI уже выпустила графические карты по мотивам World of Warcraft, Wukong или Monster Hunter, но тогда они относились к линейке RTX 4070 SUPER или RTX 4060 Ti. Выбор MSI модели RTX 4070 Ti SUPER вполне объясним, так как нет сомнений, что для STALKER 2 понадобится по настоящему мощный графический ускоритель. Напомню, что RTX 4070 Ti SUPER основана на графическом процессоре AD103, включающем 8448 ядер CUDA, а также оснащена 16 ГБ локальной видеопамяти стандарта GDDR6X

На данный момент информация о цене и дате выпуска карты остается неизвестной. Что касается игры, то её выход должен состояться 20 ноября, так что говорит также о скором релизе видеокарты.