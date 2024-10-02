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G.Skill представила комплект памяти DDR5-9000 объемом 48 ГБ для игровых ПК на базе Ryzen
В комплект входят два модуля по 24 ГБ с таймингами 44-56-56 и поддержкой профилей разгона AMD EXPO

 Бренд G.Skill представил новый сверхпроизводительный комплект памяти DDR5, специально разработанный для игровых систем и рабочих станций на базе процессоров AMD Ryzen. Недавно выпущенный комплект включает 48 ГБ памяти DDR5-9000 DRAM, поставляемой в двух модулях по 24 ГБ, с конфигурацией таймингов CL44-56-56 и поддержкой профилей разгона AMD EXPO.

 G.Skill продемонстрировала новый комплект памяти в составе высокопроизводительной системе на базе материнской платы Asus ROG Crosshair X870E Hero, работавшей совместно с процессором AMD Ryzen 7 8700G. Хотя выбор платы флагманской платы ROG Crosshair очевиден, компания G.Skill не пояснила, почему она выбрала процессор серии Ryzen 8000 вместо высокопроизводительного чипа новой серии Ryzen 9000, например, такого как Ryzen 9 9950X, который недавно был разогнан до ошеломляющих 7,54 ГГц.

 Стоит отметить, что материнская плата, использованная в демонстрации, оснащена технологией Asus NitroPath DRAM, которая предназначена для повышения производительности разгона памяти DDR5. По словам G.Skill, эта технология сыграла ключевую роль в достижении новыми модулями памяти впечатляющих скоростей свыше 9000 МТ/с, что подтверждает заявление Asus о возможности NitroPath увеличить скорость памяти до 8600 МТ/с и выше.

 NitroPath является фирменной технологией DRAM от Asus, которая, по словам компании, произведет революцию в игровых материнских платах высокого класса. По своей сути, это новый дизайн слота DIMM, направленный на повышение производительности и надежности при разгоне. Эти слоты имеют эксклюзивную разводку, которая минимизирует шум и помехи за счет более коротких золотых контактов и оптимизированных сигнальных путей на материнской плате.

 Дополнительная информация о новом наборе памяти отсутствует, поэтому подробности о дате его выпуска или цене пока остаются неизвестными. Однако изображения из пресс-релиза предполагают, что набор, скорее всего, будет входить в серию Trident Z5 Royal NEO, что указывает на не самую демократичную стоимость.

 В настоящее время самые быстрые комплекты памяти G.Skill объемом 48 ГБ имеют максимальную скорость DDR5-8400, а премиальные модели Trident Z5 Royal продаются по цене от 300 до 350 долларов на Amazon и Newegg. Однако эти комплекты поддерживают профили Intel XMP и оптимизированы для систем Intel. Новый комплект знаменует собой первую попытку G.Skill предложить высокопроизводительный вариант, адаптированный для систем AMD, с поддержкой профилей AMD EXPO.

#amd #ddr5 #оперативная память #g.skill #ryzen 9000 #оперативная память ddr5 #ryzen 7 8700g #ddr5-9000
Источник: techspot.com
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