Утечка показывает смартфон в серебрянном цвете и дизайн заднего модуля камер

Поскольку смартфон Oppo Find X8 приближается к своему ожидаемому запуску в этом месяце, на Weibo появились новые утечки, позволяющие более подробно рассмотреть дизайн устройства, в частности, его переработанный модуль задних камер. Утечка изображения показывает смартфон в варианте цвета Blueish Silver с круглым задним модулем камер с тремя датчиками. Ранее устройство в утечках было представлено в черном цвете.

Задняя сторона устройства очень похожа на OnePlus Open / Oppo Find N3, и в центре модуля камер есть буква «H», что подтверждает продолжающееся сотрудничество компании Oppo с Hasselblad, предполагая, что программное обеспечение камеры и точность цветопередачи будут на высоком уровне.

Представители Oppo ранее показали переднюю панель нового Find X8, раскрыв дизайн, который очень похож на базовую модель iPhone. Они даже провели сравнения между двумя дизайнами. Кроме того, грядущая оболочка ColorOS 15 будет иметь расположение кнопок камеры и вспышки, похожее на iOS, что еще больше усиливает сходство.

Что касается производительности, ожидается, что Oppo Find X8 будет работать на флагманском чипсете Dimensity 9400 от MediaTek, который показал впечатляющие результаты в ранних тестах Geekbench. Вариант Find X8 Pro, также оснащенный тем же чипсетом, показал великолепные результаты в AnTuTu. Этот чипсет должен обеспечить высочайшую производительность как в одноядерных, так и в многоядерных рабочих нагрузках. Что касается камеры, то устройство, скорее всего, будет оснащено 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 3-кратным перископическим зум-объективом.

Ожидается, что Oppo Find X8 будет оснащен 6,7-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением Full HD+ и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц для плавного изображения. Ожидается, что стандартная модель будет иметь аккумулятор емкостью 5600 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт, в то время как модель Pro может поставляться с аккумулятором емкостью 5800 мАч, а также в дополнение к проводной зарядке получит беспроводную мощностью 50 Вт.

Обе модели также будут поддерживать рейтинг защиты IP69 от воды и пыли. Согласно недавним утечкам, ожидается, что серия Find X8 также будет запущена на мировом рынке.