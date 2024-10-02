Компания запатентовала складное устройство с четырьмя шарнирами

Рынок складных телефонов всё стремительнее набирает обороты, все еще завоевывая сердца потребителей, но инновации продолжают раздвигать границы возможного. Недавно компания Huawei удивила общественность своим складывающимся втрое смартфоном, и теперь, по слухам, Honor может углубиться в еще более интересную концепцию.

Согласно патенту, обнаруженному ресурсом 91mobiles, Honor может работать над складным телефоном, который бросает вызов ограничениям текущих моделей. В отличие от существующих складных телефонов, которые сгибаются только в одном направлении, например, в виде книги или раскладушки, этот, похоже, может похвастаться многонаправленным механизмом складывания.

На схемах патента показано устройство с несколькими вращающимися шарнирами, позволяющими дисплею складываться в разных направлениях. Хотя точная функциональность остается неясной, возможно, складные телефоны не будут ограничены шаблоном одинарного складывания.

В патенте также изображены несколько вариантов этого механизма с центральным соединительным элементом, который может быть способом сохранения структурной целостности, несмотря на возросшую сложность складывания.

Важно помнить, что это всего лишь патент. Нет никакой гарантии, что Honor действительно разработает или выпустит такое устройство. Рынок складных устройств по-прежнему остается нишей с премиальными ценниками.

Телефоны с тройным складыванием, такие как Mate XT от Huawei, вероятно, станут следующим шагом в этой эволюции, предлагая большой развернутый экран, оставаясь при этом довольно компактными в сложенном виде. Сообщения также предполагают, что тройной складной телефон Honor может быть тоньше, чем уже впечатляющий данным параметром Mate XT Ultimate.

Но патент на многонаправленное складывание вызывает любопытство. Он поднимает вопросы о потенциальных преимуществах и проблемах такой конструкции.

Только время покажет, воплотит ли Honor эту футуристическую концепцию складывания в жизнь. На данный момент это напоминание о том, что рынок складных телефонов далек от передышки, и инновационные идеи все еще рождаются в умах инженеров производителей смартфонов.