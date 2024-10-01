AnTuTu опубликовал сентябрьский рейтинг субфлагманских смартфонов, в который ворвался новейший Redmi Note 14 Pro+

Как известно, AnTuTu Benchmark каждый месяц публикует обновленные рейтинги устройств. Очередной месяц не стал исключением и AnTuTu опубликовал список 10 самых производительных смартфонов, которые принято называть "убийцами" флагманов смартфонов за предыдущий месяц (сентябрь 2024 года). Список в основном не менялся за последние несколько отчетных периодов: OnePlus Ace V3, Realme GT Neo 6 SE и Redmi K70E неизменно удерживают первые три позиции.

Десятка лучших субфлагманов по версии AnTuTu:

1. OnePlus Ace 3V (чип Snapdragon 7+ Gen 3, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти): 1 423 762 балла;

2. realme GT Neo 6 SE (чип Snapdragon 7+ Gen 3, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти): 1 363 933 балла;

3. Redmi K70E (чипсет Dimensity 8300-Ultra, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти): 1 354 128 баллов;

4. realme GT Neo 5 SE (чип Snapdragon 7+ Gen 2, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ памяти): 1 147 031 балл;

5. Redmi Note 12 Turbo (чипсет Snapdragon 7+ Gen 2, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ памяти): 1 129 640 баллов;

6. iQOO Z8 (чипсет Dimensity 8200, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти): 968 299 баллов;

7. iQOO Neo 7 SE (чипсет Dimensity 8200, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти): 950 024 балла;

8. Redmi Note 12T Pro (чипсет Dimensity 8200, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти): 871 132 балла;

9. iQOO Z9 (чипсет Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти): 816 840 баллов;

10. Redmi Note 14 Pro+ (чипсет Snapdragon 7s Gen 3, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти): 774 120 баллов.

Единственное новое изменением в списке стало появление недавно выпущенного Redmi Note 14 Pro+, разместившегося на десятом месте. Интересно, что Redmi Note 12 Turbo и Redmi Note 12T Pro предыдущего поколения значительно превосходят новинку, что, впрочем, не удивительно, поскольку они оснащены более старыми, но более мощными однокристальными системами, такими как Snapdragon 7+ Gen 2 и Dimensity 8200.

Предстоящий выход Redmi Turbo 4 может сместить с первого места существующего лидера, поскольку, по слухам, смартфон будет оснащен преемником мощного Snapdragon 8s Gen 3. При этом устройство должно быть относительно доступным, чтобы попасть в список "убийц" флагманов.