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Xiaomi предлагает скидку 20% на замену аккумуляторов для 35 моделей смартфонов
Акция проводится для жителей Китая и продлится до 7 октября

 Компания Xiaomi запустила ограниченную по времени акцию, предлагающую скидку 20% на замену аккумулятора для 35 моделей телефонов на родном китайском рынке. Эта акция, которая действует с 1 по 7 октября, позволяет пользователям обновить свои устройства по доступной цене, начиная всего с 79,2 юаней (11 долларов США), что позволяет владельцам смартфонов Xiaomi эффективным способом продлить срок службы устройств компании.

 Это не первый опыт Xiaomi в области клиентоориентированных услуг. Недавно компания запустила аналогичную кампанию для 32 моделей телефонов, и с этим новым предложением Xiaomi в очередной раз доказывает свою приверженность предоставлению экономически эффективных решений для своей клиентской базы.

 В дополнение к предложению по замене аккумулятора Xiaomi расширила свои услуги, включив замену задней крышки для 12 моделей, все со скидкой 20%. Независимо от того, имеете ли место треснувшая или поцарапанная задняя крышка, эта скидка предоставляет доступный способ восстановить внешний вид телефона.

 Но Xiaomi не останавливается только на ремонте телефонов. Производитель также ввели услуги глубокой очистки и обслуживания для различных бытовых приборов, гарантируя, что гаджеты останутся в идеальном состоянии. Например, пользователи ноутбуков могут воспользоваться 50%-ной скидкой на услуги по очистке ноутбуков серий Xiaomi и Redmi, что снизит стоимость до 49,5 юаней ($7) с первоначальных 99 юаней ($14).

 Для владельцев кондиционеров Xiaomi компания предлагает фиксированную плату за очистку в размере 99 юаней ($14) по сравнению с первоначальными 119 юаней ($17) с дополнительной скидкой 10% на стационарные кондиционеры. Другая бытовая техника, такая как стиральные машины и вытяжки, также является частью акции. Чистка стиральных машин теперь стоит 99 юаней ($14), а обслуживание вытяжек доступно за 101,4 юаня ($14) после 40% скидки.

 Что касается смартфонов, то далее можно ознакомиться со всем списком попадающих под акцию телефонов Xiaomi и Redmi:

Xiaomi: Xiaomi Civi, Xiaomi Civi 1S, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Civi 3, Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 Ultra;

Redmi: Redmi 9A, Redmi 10A, Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro+, Redmi Note 11E, Redmi Note 11R, Redmi Note 11E Pro, Redmi Note 12 Turbo, Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+, Redmi K40 Gaming Edition, Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Ultra, Redmi K40 Gaming Edition, Redmi K60, Redmi K60E, Redmi K60 Pro и Redmi K60 Ultra.

#смартфоны #xiaomi #redmi #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #xiaomi 13 #xiaomi 13 ultra
Источник: gizmochina.com
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