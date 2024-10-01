Проблема заключается в габаритах, массе и времени автономной работы такого мобильногог компьютера

Флагманские игровые ноутбуки обычно сочетают портативность с производительностью высокого уровня, но с приемлемыми компромиссами по сравнению с настольными компьютерами. Отбросив эту парадигму, один моддер дал свой ответ на критику мобильного ускорителя RTX 4090 от Nvidia, установив полноценную настольную графическую карту в «ноутбук», который помещается в рюкзак.

Энтузиаст на китайской видеоплатформе Bilibili продемонстрировал нестандартный ноутбук с полноценными настольными чипами. Его массивное игровое устройство включает в себя настоящую GeForce RTX 4090.

Хотя обзор мобильной RTX 4090 признал, что она заслуживает носить корону производительности среди графических процессоров для ноутбуков, легко превзойдя модель RTX 3080 Ti, ее вряд ли можно назвать полноценной RTX 4090. С характеристиками, близкими к настольной RTX 4080, и производительностью, напоминающей RTX 3090, мобильный флагман значительно медленнее настольного собрата.

Моддер устранил несоответствие, используя стандартный корпус ноутбука, который позволяет пользователям заменять материнскую плату и поддерживает процессоры с разъемами. Наряду с картой RTX 4090, система включает топовый процессор прошлого поколения AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6800 и большие динамики в нижней части.

Впечатляет, что флагманский графический процессор комфортно поддерживает свой уровень производительности на уровне настольного варианта в необычной для себя обстановке, поскольку тесты показывают, что он достигает своего полного TDP 450 Вт. Карта набрала 28490 баллов в 3DMark Time Spy, имеет рейтинг стабильности 99,2 и сохраняет температуру в 70 градусов по Цельсию под нагрузкой.

Хотя ноутбук толщиной 7 см и массой почти 7 килограмм все еще помещается в рюкзак, переноска такой махины сравнима с посещением тренажерного зала. Основным недостатком является то, что ноутбуку требуется розетка, поскольку ни один аккумулятор для ноутбука не может поддерживать работу RTX 4090 в течение разумного периода времени. Хотя его можно использовать в меньшем количестве сред, чем обычные ноутбуки, тем не менее, этого монстра легче транспортировать, чем большинство настольных компьютеров, особенно с флагманскими компонентами.

Отойдя от необычного ноутбука, стоит отметить, что подробности о мобильных вариантах графических процессоров Blackwell следующего поколения от Nvidia остаются скудными, но ожидается, что компания представит их на выставке CES 2025 вместе с линейкой видеокарт для настольных компьютеров. Неудивительно, если RTX 5090 для ноутбуков будет страдать от большого разрыва в производительности по сравнению со своим настольным аналогом, который может превзойти RTX 4090 на 70 процентов, но разница может быть меньше при использовании моделей среднего уровня. Например, компания Hasee недавно заявила, что мобильный ускоритель RTX 5060 должен напоминать RTX 4070, потребляя при этом меньше энергии.