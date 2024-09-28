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Samsung выпустила твердотельные NVMe накопители серии 990 Evo Plus
Новая линейка может похвастаться повышенной скоростью работы и эффективной системой пассивного охлаждения

 После обновления линейки твердотельных накопителей NVMe линейки Evo в начале этого года Samsung теперь представляет еще одно обновление для пользователей, которым требуется больше места для хранения данных - накопители 990 Evo Plus. Samsung уверяет, что эти накопители не только очень быстрые, но также надежные и энергоэффективные.

 Твердотельный накопитель Samsung почти соответствует максимальной пропускной способности данных, обеспечиваемой интерфейсом PCI Express 4.0. Говорят, что новые твердотельные накопители 990 Evo Plus на 50 процентов быстрее, чем ранее представленные модели 990 Evo, хотя они используют тот же интерфейс PCIe Gen 4 (x4) или Gen 5 (x2) в традиционном форм-факторе M.2 (2280).

 Твердотельные накопители 990 Evo Plus обеспечивают последовательную скорость чтения до 7250 МБ/с и скорость записи до 6300 МБ/с. Samsung заявляет, что 50-процентное улучшение производительности по сравнению с оригинальной моделью 990 Evo стало возможным благодаря новейшей технологии V-NAND (3-битная TLC) 8-го поколения, используемой в накопителях, а также внутреннему контроллеру, изготовленному по 5-нм технологическому процессу.

 Твердотельный накопитель Samsung 990 Evo Plus емкостью 4 ТБ обеспечивает лучшие в своем классе показатели случайных операции ввода-вывода в секунду (IOPS), достигая значения 1,050K IOPS для случайного чтения и 1,400K IOPS для случайной записи, по данным южнокорейского гиганта. Компания в продвижении новинки делает упор именно на этот показатель, который конкурирует с производительностью SSD, использующих микросхемы памяти DRAM, несмотря на то, что 990 Evo Plus вообще не использует кэш на основе DRAM.

 По словам Samsung, новый 990 Evo Plus станет идеальным выбором для клиентов, играющих в компьютерные игры, задачах искусственного интеллекта и других приложениях, требующих высокой производительности системы хранения.

 Джеймс Фишлер, старший вице-президент Samsung Electronics America, заявил, что среднестатистический пользователь в настоящее время генерирует более 100 мегабайт данных каждую минуту, делая новые фотографии, редактируя видео или играя на специализированных консолях.

 Помимо производительности, линейка твердотельных накопителей 990 Evo Plus может похвастаться наличием нового никелированного теплозащитного экрана, разработанным для эффективного охлаждения SSD, тем самым поддерживая высокую скорость передачи данных в течение длительного времени. Samsung отметила, что новый теплозащитный экран обеспечивает на 73 процента большую энергоэффективность по сравнению с накопителями 990 Evo.

 Хотя линейка не совсем новая, она включает поддержку технологии Samsung TurboWrite 2.0, которая впервые была представлена с накопителями NVMe SSD серии 980 и теперь модернизирована для максимальной производительности. Эта технология может увеличить скорость передачи данных и сократить задержку, улучшая управление данными при работе с большими файлами.

 Линейка твердотельных накопителей 990 Evo Plus включает накопители емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, которые могут похвастаться пятилетней ограниченной гарантией. Шифрование данных на диске осуществляется с помощью 256-битного алгоритма AES, а программное обеспечение Magician от Samsung предоставляет дополнительные инструменты для управления дисками. Рекомендуемые розничные цены варьируются от 110 долларов за модель емкостью 1 ТБ до 345 долларов за старшую версию объемом 4 ТБ.

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Источник: techspot.com
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