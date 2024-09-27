В сети появилась очередная утечка с характеристиками грядущих видеокарт Nvidia нового поколения

Предварительные характеристики видеокарт GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090 от Nvidia были опубликованы, авторитетным инсайдером в области оборудования @kopite7kimi, который, как правило, имеет доступ к точной информации о будущих продуктах компании. Если характеристики верны, то грядущая GeForce RTX 5090 от Nvidia будет монстром с общей номинальной мощностью графики 600 Вт. Многие из этих характеристик совпадают с предыдущими утечками, просто с немного большими подробностями в некоторых областях.

Ожидается, что GeForce RTX 5090 от Nvidia — флагманский графический ускоритель линейки Blackwell для настольных ПК будет основан на графическом процессоре GB202 с 21760 ядрами CUDA и получит 32 ГБ памяти GDDR7 с использованием 512-битного интерфейса. Такое огромное количество ядер FP32 будет потреблять соответствующее количество энергии. Карта, безусловно, войдет в число лучших видеокарт, когда выйдет, даже если окончательные характеристики окажутся немного менее впечатляющими.

Модель GeForce RTX 5080 от Nvidia, как говорят, будет использовать графический процессор GB203 и иметь 10752 ядра CUDA, что составляет примерно половину от топового ускорителя. Теперь прогнозируется, что видеокарты RTX 5080 будут комплектоваться 16 ГБ памяти GDDR7 на 256-битном интерфейсе и рейтингом TGP 400 Вт. Благодаря приличному повышению пропускной способности, обеспечиваемому памятью GDDR7, RTX 5080 должна значительно превзойти свою предшественницу в высоких разрешениях и настройках.

Хотя потенциально огромная производительность GeForce RTX 5090, безусловно, привлекает внимание огромная разница в производительности между флагманом RTX 5090 и моделью RTX 5080. Это почти ровно половина топового графического процессора с точки зрения количества потоковых процессоров и интерфейса памяти. TGP будет составлять две трети от топовой карты, поэтому тактовые частоты могут быть выше, чтобы попытаться сократить разрыв, но всё равно большая разница, чем у графических карт серии RTX 40.

Это потенциальное различие в производительности выглядит странно и предполагает, что Nvidia может попытаться создать новый уровень производительности или, возможно, ограничить привлекательность определенных потребительских карт в качестве ускорителей вычислений ИИ. RTX 4090 на бумаге предлагает на 68% больше ядер GPU, на 50% больше VRAM, на 41% больше пропускной способности памяти и на 13% больше кэша L2, чем RTX 4080. В 4K с настройками "ultra" карта оказывается примерно на 35% быстрее, чем RTX 4080, а RTX 3090 была всего на 15% быстрее, чем RTX 3080.

Хотя нельзя точно сказать, почему Nvidia решила построить свою линейку следующего поколения именно таким образом, одним из технических объяснений может быть то, что процессор Nvidia GB202 может состоять из двух кристаллов GB203. Использование многочиплетной конструкции для графических процессоров Blackwell уже давно полнится слухами, и графические процессоры GB100/GB200 для центров обработки данных действительно используют эту архитектуру. Однако использование упаковки CoWoS-L для обеспечения высокоскоростного соединения между кристаллами для продукта потребительского класса кажется очень дорогой затеей.

Альтернативой созданию многочиплетного графического процессора было бы создание монолитного графического процессора с более чем 21760 ядрами CUDA на 4-нм техпроцессе TSMC, что привело бы к созданию кристалла площадью около 650 мм2. Такую конструкцию трудно реализовать из-за большого размера кристалла, поэтому обычно производитель задействует не все возможности GPU, например, чип AD102 в RTX 4090 имеет максимум 144 потоковых мультипроцессора (SM), но задействованы только 128. Так что Nvidia может пойти по этому пути, если захочет. Однако монолитный чип также был бы очень дорогим, и было бы странно иметь такой огромный разрыв между RTX 5080 и RTX 5090.

Что известно точно, так это то, что Nvidia использует одни и те же чипы для различных продуктов:, включая настольные, мобильные, профессиональные видеокарты и графические процессоры для центров обработки данных основаны на одних и тех же кристаллах. Поскольку сейчас ИИ является самым популярным трендом, Nvidia может создать очень мощную модель для центров обработки данных в качестве первоочередной задачи, а затем также выпустить ее в качестве потребительского предложения. Если это так, то не стоит удивляться, если цена в конечном итоге окажется значительно выше, чем у и так непомерно дорогой RTX 4090.

На данный момент вся информация о графических картах на базе архитектуры Blackwell для пользовательских ПК, является неофициальной. Также по-прежнему ходят противоречивые слухи о дате выпуска новых видеокарт, некоторые из которых говорят, что серия RTX 50 не появится до начала 2025 года. Если это правда, то у компании Nvidia есть достаточно времени для доработки грядущих видеокарт.