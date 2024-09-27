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Ютубер ETA Prime сравнил Core Ultra 7 258V с Ryzen Z1 Exterme в симуляции карманной игровой консоли
Intel Arc 140V станет отличным выбором для будущих портативных игровых консолей

 При запуске Intel заявила, что графика Arc 140V из ее новой линейки Lunar Lake является лучшим встроенным графическим процессором, и в обзоре ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406, новый iGPU действительно является достойным конкурентом AMD Radeon 890M. Однако интересно насколько хороша будет производительность, когда он находится внутри игрового карманного компьютера.

 Чтобы выяснить это, ETA Prime протестировал процессор Core Ultra 7 258V. Ютубер сравнил новый процессор Intel и чип Ryzen Z1 Extreme, который использует графику AMD Radeon 780M и входит в состав консоли Legion Go. ETA Prime протестировала эти два чипа в нескольких играх с TDP 17 Вт и 25 Вт.

 Первая игра, которая была протестирована — Shadow of the Tomb Raider. При разрешении 1080p со средними настройками графики и TPD 25 Вт Arc 140V в среднем показал 66 FPS, а Radeon 780M — 49 FPS. При 17 Вт эти показатели составили 53 FPS и 43 FPS соответственно.

 Далее ETA Prime протестировал Forza Horizon 5 при разрешении 1080p и средних настройках. При 25 Вт Core Ultra 7 258V показал средний FPS 55, в то время как Ryzen Z1 Extreme вырвался вперед со средним значением 75 FPS. Расклад сил остался прежним при мощности 17 Вт, показав 39 FPS и 59 FPS соответственно.

 Еще одна игра, которая была протестирована — Cyberpunk 2077 при разрешении 1080p и средних настройках. При TDP 25 Вт Radeon 780M в среднем показал 115 FPS, в то время как Arc 140V превзошел его со средним показателем 120 FPS. При TDP 17 Вт они показали 40 FPS и 42 FPS соответственно.

 Наконец, ETA Prime сравнил производительность двух моделей в Black Myth: Wukong. При разрешении 1080p, средних настройках и мощности 25 Вт Ryzen Z1 Extreme лидирует со средним показателем FPS 37, в то время как Core Ultra 7 258V показывает 34 FPS.


 При таком уровне производительности будет интересно посмотреть, насколько хорошо MSI Claw 8 AI+ справится с конкурентами. Консоль будет оснащена тем же чипсетом, но AMD может немного опередить конкурентов с выходом Ryzen Z2 Extreme. Конечно, стоит отметить, что Meteor Lake стали лучше с обновлениями, и то же самое можно ожидать от графики Lunar Lake.

#процессоры #процессоры intel #lunar lake #xe2 #core ultra 7 258v #intel arc 140v #intel core ultra 7 258v
Источник: notebookcheck.net
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