Протестированная графическая карта Intel Arc Battlemage с GPU G21 и 20 ядрами Xe2 оснащена 12 ГБ памяти и работает на тактовой частоте 2850 МГц

Новая графическая архитектура Intel Xe2 официально дебютировала в качестве встроенной графики в мобильных процессорах Lunar Lake. Хотя нам уже примерно известно о предварительной производительности iGPU Xe2, большинство пользователей интересует линейка дискретных видеокарт на новой архитектуре, которая будет использоваться в серии видеокарт Arc Battlemage. Мы видели некоторые утечки об Arc Battlemage некоторое время назад, но новая раскрывает ранние показатели производительности и спецификации для одной из конфигураций.

Графический ускоритель Arc Battlemage отображается в утечке как PCI ID "8086:E20B" на тестовой платформе Geekbench и был указан под названием устройства "Intel Xe Graphics RI". Графический процессор имеет 160 вычислительных модулей, которые являются двойным массивом и образуют до 20 ядер Xe2. Тактовая частота графического процессора установлена на уровне 2850 МГц, что значительно превышает то, что приходилось видеть на любой дискретной графической карте потребительского класса. Кроме того, эта конкретная модель оснащена 12 ГБ видеопамяти.

Известно, что это графический чип Intel Arc Battlemage, потому что конкретный идентификатор устройства уже появился в драйверах и патчах ядра Linux. Конкретный GPU, указанный здесь, называется "G21" и является одним из многих Battlemage GPU, которые предстоит увидеть в линейке. Ниже приведен полный список графических процессоров Battlemage:

Vendor: 8086, устройство: e202 («Battlemage G21 [Intel Graphics]»), класс: 03 («Display controller»)

Vendor: 8086, устройство: e20b («Battlemage G21 [Intel Graphics]»), класс: 03 («Display controller»)

Vendor: 8086, устройство: e20c («Battlemage G21 [Intel Graphics]»), класс: 03 («Display controller»)

Vendor: 8086, устройство: e20d («Battlemage G21 [Intel Graphics]»), класс: 03 («Display controller»)

Vendor: 8086, устройство: e212 («Battlemage G21 [Intel Graphics]»), класс: 03 («Display controller»)

Графический процессор Intel Arc Battlemage был протестирован в OpenCL тесте Geekbench 6, запущенном в системе на базе процессора Intel Core i5-13600K с 32 ГБ памяти DDR5-4800. С точки зрения производительности видеокарта набрала 97943 балла, что примерно равно показателю Arc A770 на архитектуре Alchemist, который предлагает 32 ядра Xe и GeForce RTX 4060.

Учитывая, что до выхода еще есть время, то компания успеет оптимизировать свое ПО и драйверы, что приведет к еще более высокой производительности, но для устройства среднего уровня графическая производительность и так является неплохой. Можно ожидать, что более дорогие модели предложат еще более высокую производительность, и оценки будут улучшаться по мере приближения релиза, который, по слухам, должен состояться в конце текущего года.