Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Видеокарта Intel Arc Battlemage c 20 ядрами Xe2 набрала 97 943 балла в Geekbench
Протестированная графическая карта Intel Arc Battlemage с GPU G21 и 20 ядрами Xe2 оснащена 12 ГБ памяти и работает на тактовой частоте 2850 МГц

 Новая графическая архитектура Intel Xe2 официально дебютировала в качестве встроенной графики в мобильных процессорах Lunar Lake. Хотя нам уже примерно известно о предварительной производительности iGPU Xe2, большинство пользователей интересует линейка дискретных видеокарт на новой архитектуре, которая будет использоваться в серии видеокарт Arc Battlemage. Мы видели некоторые утечки об Arc Battlemage некоторое время назад, но новая раскрывает ранние показатели производительности и спецификации для одной из конфигураций.

 Графический ускоритель Arc Battlemage отображается в утечке как PCI ID "8086:E20B" на тестовой платформе Geekbench и был указан под названием устройства "Intel Xe Graphics RI". Графический процессор имеет 160 вычислительных модулей, которые являются двойным массивом и образуют до 20 ядер Xe2. Тактовая частота графического процессора установлена на уровне 2850 МГц, что значительно превышает то, что приходилось видеть на любой дискретной графической карте потребительского класса. Кроме того, эта конкретная модель оснащена 12 ГБ видеопамяти.

 Известно, что это графический чип Intel Arc Battlemage, потому что конкретный идентификатор устройства уже появился в драйверах и патчах ядра Linux. Конкретный GPU, указанный здесь, называется "G21" и является одним из многих Battlemage GPU, которые предстоит увидеть в линейке. Ниже приведен полный список графических процессоров Battlemage:

Vendor: 8086, устройство: e202 («Battlemage G21 [Intel Graphics]»), класс: 03 («Display controller»)

Vendor: 8086, устройство: e20b («Battlemage G21 [Intel Graphics]»), класс: 03 («Display controller»)

Vendor: 8086, устройство: e20c («Battlemage G21 [Intel Graphics]»), класс: 03 («Display controller»)

Vendor: 8086, устройство: e20d («Battlemage G21 [Intel Graphics]»), класс: 03 («Display controller»)

Vendor: 8086, устройство: e212 («Battlemage G21 [Intel Graphics]»), класс: 03 («Display controller»)

 Графический процессор Intel Arc Battlemage был протестирован в OpenCL тесте Geekbench 6, запущенном в системе на базе процессора Intel Core i5-13600K с 32 ГБ памяти DDR5-4800. С точки зрения производительности видеокарта набрала 97943 балла, что примерно равно показателю Arc A770 на архитектуре Alchemist, который предлагает 32 ядра Xe и GeForce RTX 4060.

 Учитывая, что до выхода еще есть время, то компания успеет оптимизировать свое ПО и драйверы, что приведет к еще более высокой производительности, но для устройства среднего уровня графическая производительность и так является неплохой. Можно ожидать, что более дорогие модели предложат еще более высокую производительность, и оценки будут улучшаться по мере приближения релиза, который, по слухам, должен состояться в конце текущего года.

#intel #видеокарты #intel arc #arc alchemist #видеокарты intel #видеокарты intel arc #intel arc battlemage #arc battlemage #xe2 #xe2-lpg
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Antec выпустила кронштейн для вертикальной установки видеокарты в стандартных корпусах
RTX 5090 для запуска могут потребоваться два кабеля питания 12V-2x6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
110
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
6
Автомагистраль, которую строили 13 лет на юго-западе России, сдадут в 2024 году
2
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
+
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
4
ВСУ заявили, что российские штурмовики прорвались на окраину Угледара и навязали бои в городе
2
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
3
OnePlus решила сделать дизайн OxygenOS похожим на iOS 18
+
Наличие у китайских производителей передовой техники ещё не гарантирует возможности выпуска современных чипов
6
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
9
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
2
Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла в тесте V-Ray
10
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Путин инициирует финансовую поддержку для российских разработчиков видеоигр
+
Frostpunk 2 уже приносит прибыль, продажи достигли 350 тысяч копий
+
iOS 18 ограничивает частоту обновления iPhone до 80 Гц и дисплей редко достигает 120 Гц
3

Популярные статьи

В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
3
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
18
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
196
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
9
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
3
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
24
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
3
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
2

Сейчас обсуждают

Witty Cat
01:14
https://www.youtube.com/watch?v=0frNP0qzxQc&ab_channel=CaptainsWorkspace
RTX 5090 для запуска могут потребоваться два кабеля питания 12V-2x6
HertZ
01:11
SMT в мобилках. Дожили.
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
Никита Никитенко
01:09
Читаки – пол беды. От них хотя бы можно свалить в другую (в т.ч. одиночную) сессию. А вот агрессивнейший донат – действительно проблема как по мне. Если хочешь купить весёлую технику – гринди. Хочешь...
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
Антон Тутынин
00:47
Чтобы опробовать их на очередных городах Японии? ОК, понятно. А виноватой останется РФ...
США направляют в Японию эсминец Preble, оснащенный современным лазерным вооружением HELIOS
Антон Тутынин
00:40
Спасибо Мутному за это🤣🤣🤣 Только понять не могу - какой смысл майнить на машинах? Бесплатный бенз?
В Дагестане обнаружили подземные майнинговые фермы
Эдуард Кузнецов
00:31
Вполне возможно,это не гигбенч с "оптимизацией" под интел. Жрет в полтора раза больше и на10% быстрее, логично. Хотя.. сама статья дверия не вызывает изза ляпов, "Процессор Arrow Lake имеет 24 поток...
Процессор Intel Core Ultra 9 285K оказался на 26% быстрее Core i9-14900K в бенчмарке V-Ray
Артём Николаев
00:26
Там вообще никто ни за что не платит в части коммуналки и налогов. Но местным князьям нужно отстёгивать. Идеальное место для мутных бизнесов.
В Дагестане обнаружили подземные майнинговые фермы
Никита Никитенко
00:03
Увы, но нет. Винда – эппл в мире операционных систем. Какой бы чуши они не натворили, всё равно все будут винду ставить. Во всяком случае до тех пор, пока линукс не сможет по умолчанию открывать ЛЮБУ...
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
Антон Тутынин
00:01
Как обычно, может понадобится, а, может, автор статьи напиздел ради сбора лайков и комментов🤣🤣🤣
Для Nvidia GeForce RTX 5090 может понадобиться новый блок питания с двумя разъёмами 12V-2x6
Антон Тутынин
23:59
Вода-водой... Нет ещё подтвержденной информации об энергопотреблении GF rtx5xxx
Для Nvidia GeForce RTX 5090 может понадобиться новый блок питания с двумя разъёмами 12V-2x6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем