Seasonic Prime PX-2200 имеет достаточно мощности и разъемов для поддержания работы четырех графических карт GeForce RTX 4090.

Компания Seasonic выпустила свой самый мощный на сегодняшний день блок питания Prime потребительского класса. Новый Prime PX-2200 разработан для работы с требовательными рабочими нагрузками как в настоящее время, так и в будущем, с впечатляющей общей мощностью 2200 Вт и всеми "наворотами", которые только можно ожидать от флагманского блока питания.

Новая модель Seasonic совместима со стандартами ATX 3.1 и PCIe 5.1 и имеет рейтинг эффективности 80 Plus Platinum (эффективность 92 процента при 50-процентной нагрузке). Он использует полностью модульную конструкцию кабелей и поставляется с достаточным количеством разъемов для охвата большинства аппаратных конфигураций, включая системы с четырьмя видеокартами Nvidia RTX 4090.

Другие особенности включают цифровое управление вращением 135-мм вентилятора с гидродинамическим подшипником с бесшумным режимом работы. Seasonic отмечает, что этот тип подшипника вентилятора создает меньше шума и тепла, чем традиционные вентиляторы с шарикоподшипниками, и имеет более длительный срок службы, а на блок питания распространяется 12-летняя гарантия.

Производитель блока питания также может похвастаться отклонением регулировки нагрузки всего в один процент, что позволяет блоку обеспечивать стабильную подачу тока. Для сравнения можно отметить, что спецификация Intel допускает отклонение в пять процентов.

Цена новинки установлена на уровне 499,99 долларов или €579,9 евро.