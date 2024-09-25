Большинство людей относятся к процессорам AMD Ryzen 9000 негативно, нежели позитивно, но общее впечатление остается скорее нейтральным.

3DCenter.org провел опрос в прошлом месяце, чтобы узнать, что люди думают о недавнем запуске процессоров серии Ryzen 9000 на базе архитектуры AMD Zen 5. Несмотря на то, что это был небольшой опрос, он дает представление о том, что большинство пользователей думают о процессорах Zen 5.

Около 1000 человек приняли участие в опросе, и из 11 предоставленных вариантов более половины выбрали нейтральную сторону. 11 вариантов были разделены на «Положительный», «Средний» и «Отрицательный», из которых 55,2% пользователей выбрали четыре варианта «Средний». Наиболее часто выбираемым вариантом было «Среднее первое впечатление, в основном не хватает немного большей производительности в игровой области», который получил в общей сложности 23% голосов.

«Отрицательно» было вторым по популярности отзывом пользователей с почти 23,7% голосов. Вывод из этого опроса заключается в том, что большинство пользователей не впечатлены возможностями, которые принесла серия Ryzen 9000, о чем свидетельствует выбранный ответ. Большинство пользователей также считают, что процессорам Ryzen 9000 в первую очередь не хватает немного большей производительности, особенно в играх.

Это был самый распространенный ответ энтузиастов ПК по всему миру. Кроме того, 9% пользователей также считают, что цены довольно высоки, если сравнивать их с предшественниками.

С другой стороны, 12% пользователей считают, что процессоры Ryzen 9000 выглядят интересными для покупки, но еще 5% пользователей, выбравших положительные отзывы, считают, что процессоры немного дороже. Согласно результатам опроса 3DCenter о запуске процессоров в 2011-2024 годах, положительное впечатление от Zen 4 резко контрастирует с таковым о Zen 5. То же самое было и при переходе с Zen 3 на Zen 4, однако, Ryzen 7 7800X3D получил более 80% положительных отзывов.

Короче говоря, процессоры AMD Ryzen 9000 критикуют за их цену. Конечно, есть и незначительный рост производительности, но его недостаточно, чтобы заставить пользователей менять свои процессоры на базе Zen 4, на более дорогие чипы нового поколения.

С другой стороны, для пользователей, желающих перейти на платформу AM5 с нуля, процессоры Ryzen 9000 станут хорошим выбором, особенно это касается модели Ryzen 7 9700X, которая является достойным вариантом по производительности и цене. Конечно, есть некоторые лучшие альтернативы из предыдущих поколений, если судить по ценам, поэтому многие пользователи не спешат с обновлением и ждут выхода процессоров Intel Arrow Lake, которые, как ожидается, будут запущены ровно через месяц, 24 октября.