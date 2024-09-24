Это происходит на фоне постепенного снижения запасов и окончания производства видеокарт в преддверии выхода видеокарт RTX 50.

Линейка видеокарт NVIDIA на архитектуре Ada Lovelace представлена в большинстве регионов мира, особенно в среднем и верхнем сегменте среднего диапазона. Флагманский графический процессор RTX 4090, похоже, не пользуется таким же спросом, как другие графические карты, по крайней мере, в некоторых регионах мира. Согласно последнему сообщению, похоже, что большинство поставщиков хотят избавиться от этого графического ускорителя.

Как сообщает 3DCenter, многие розничные магазины в Германии продают графический процессор по цене, превышающей рекомендованную розничную цену. Это происходит в то время, когда доступность RTX 4090 выглядит недостаточной. Технический ресурс отслеживал цены на графические процессоры в течение почти года и обнаружил, что текущие цены на RTX 4090 выросли на целых 25%.

В прошлом году 20 августа средние розничные цены на RTX 4090 в Германии составляли 1590–1670 евро, но выросли до 1950–2100 евро в ноябре того же года. Затем цены упали, но все еще были выше, чем раньше, в промежутке между 1750 и 1900 евро. RTX 4090 на других розничных сайтах, таких как Caseking и Mindfactory, продается по цене 2304 евро и 2668 евро соответственно, что является огромным ростом цен.

Это происходит, несмотря на то, что запасы RTX 4090, похоже, такие же как и раньше, но ожидается, что графические карты скоро закончатся. PCGamesHardware предполагает, что это связано с подготовкой NVIDIA к выпуску игровых графических процессоров Blackwell серии RTX 50. Относиться к этому сообщению необходимо с определенным недоверием, поскольку это все еще предположение, но недавно уже ходили слухи, что карты RTX 4090 и RTX 4090D скоро будут сняты с производства.

Сообщалось, что ускорители будут сняты с производства в октябре, и это может привести к росту цен. Именно это сейчас и происходит, по крайней мере, в Германии. Ожидается, что RTX 5090 и RTX 5090D заменят RTX 4090 и RTX 4090D соответственно. Это будут флагманские графические процессоры в линейке с RTX 5090D, предназначенные специально для китайского рынка.

Если следовать недавней утечке, NVIDIA уже должна была завершить окончательный дизайн некоторых высокопроизводительных графических процессоров RTX 50 в этом месяце. Это графические процессоры RTX 5090 и RTX 5080, которые, по слухам, более прожорливы, чем их предшественники. RTX 4090 в настоящее время является самым быстрым игровым графическим ускорителем, который можно купить, но RTX 5090/5090D предоставит энтузиастам гораздо лучший вариант. Запуск графического процессора может состояться в конце этого года или в начале следующего года.