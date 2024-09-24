Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD готовит к выходу 8-ядерный процессор Ryzen Z2 Extreme
AMD Ryzen Z2 Extreme будет иметь конфигурацию из трех ядер Zen 5 и пяти ядер Zen 5c.

 Предыдущая утечка сообщила, что компания AMD работает над преемником процессора Ryzen Z1 Extreme для портативных консолей. Некоторые предполагают, что он будет основан на архитектуре Strix Point и получит название Ryzen Z2 Extreme. Инсайдер под ником @Olrak29_ обнаружил список манифеста, который проливает больше света на грядущую новинку. Он был замечен в сети под кодовым названием Z2X28W 64-bit Microprocessor (8 ядер).

 В той же теме инсайдер подтверждает, что чип Ryzen Z2 Extreme будет поставляться с комбинацией из трех ядер ЦП Zen 5 и пяти ядер ЦП Zen 5c. Он будет похож на процессор Ryzen AI 7 Pro 360 из линейки Kraken Point, замеченный несколько недель назад с той же конфигурацией. Однако AMD может "поиграться" с тактовой частотой и TDP, чтобы настроить чип для использования в компактных портативных устройствах. Новые ядра Zen 5 в сочетании с графической архитектурой RDNA 3.5 должны дать Ryzen Z2 Extreme конкурентное преимущество перед предложениями Intel линейки Lunar Lake, по крайней мере с точки зрения чистой производительности.

 Дебют должен состояться совсем скоро, потому что AMD планирует выпустить Ryzen Z2 Extreme в начале 2025 года. В прошлый раз компания Asus была первой, кто использовал процессор Ryzen Z1 Extreme в составе консоли ROG Ally и будет интересно посмотреть, кто сделает первый шаг на этот раз. AMD, вероятно, откажется от выпуска не-Extreme версии процессора на этот раз, поскольку ее аналог прошлого поколения был непопулярен и использовался только на одной консоли.

#amd #процессоры #процессоры amd #zen 5 #zen 5c #ryzen z1 extreme #ryzen z2 extreme
Источник: notebookcheck.net
2
Показать комментарии (2)
Intel может отменить процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК
Intel на грани продажи — Qualcomm рассматривает возможность приобретения проблемного чипмейкера
Процессоры Intel Core Ultra 200 поступили в продажу в Канаде по цене от 315 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
2
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
5
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
5
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
1
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
4
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
3
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
2
Unity представила новый движок 6 в демоверсии New Time Ghost
1
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
iPhone 16 Pro Max занял четвёртое место в тестах камеры DxOMark
1
Стоимость токена Hamster Kombat составила 0,01 доллара
1
Ryzen AI Max+ 395 будет иметь 16 ядер CPU, 40 ядер GPU и выделять до 96 ГБ видеопамяти для iGPU
10
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
3
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
5
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
6
Цены на процессоры Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake» раскрыты перед запуском
12
Байден ещё не принял решение об ударах оружием США вглубь РФ
2

Популярные статьи

Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
11
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
220
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
3
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
12
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
14
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
+

Сейчас обсуждают

Александр
09:40
Хохлы вроде парася, а правит ими чайка.)))
Зеленский во время посещения оружейной фабрики в США попросил ещё больше боеприпасов для ВСУ
FelsheR-Vzvz
09:39
Пиз-дешь, идет!
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
FelsheR-Vzvz
09:37
Шишан как с девственностью, где фотоотчет по девкам?
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Дмитрий
09:35
да новый сокет.
Процессоры Intel Core Ultra 200 поступили в продажу в Канаде по цене от 315 долларов
FelsheR-Vzvz
09:34
Игра оптимизирована. Действительно, пользователя блогеры и пр. писатели разводят на железо. На максималках без лучей и пр. отлично в 2к бегает на 4060ти. Всяких 3060 тоже имхо хватит в ф/кюхд. Правда ...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Несбыточная Мечта Шешенбека
09:34
Что значит часть. Всё вернётся в Великую Империю.
Президент Чехии призвал Киев смириться с тем, что часть территорий останется у России
Павел Чиркин
09:32
Это из разряда, Зачем покупать хорошую машину если можно купить мотоблок и кататься
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
Эдуард Кузнецов
09:31
Куда не плюнь, в рекламу этого круглого щербатого и горбатого уродца (я про телефон) попадёш.))
iPhone 16 Pro Max получил некоторые улучшения касательно прочности конструкции
Eisbrecher
09:31
>>У Core i9-13900KS в том же тесте в среднем 40 256 Vsamples, у Core i9-14900KS - 36 924 Vsamples. В смысле, топ 13 серии на 10% быстрее топа 14 серии? У них там 14900 уже деграднувший чтоли?
Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла в тесте V-Ray
Несбыточная Мечта Шешенбека
09:31
Обратно в Россию?
Нетаньяху обратился к народу Ливана с призывом покинуть «опасные зоны» на юге страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем