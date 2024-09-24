AMD Ryzen Z2 Extreme будет иметь конфигурацию из трех ядер Zen 5 и пяти ядер Zen 5c.

Предыдущая утечка сообщила, что компания AMD работает над преемником процессора Ryzen Z1 Extreme для портативных консолей. Некоторые предполагают, что он будет основан на архитектуре Strix Point и получит название Ryzen Z2 Extreme. Инсайдер под ником @Olrak29_ обнаружил список манифеста, который проливает больше света на грядущую новинку. Он был замечен в сети под кодовым названием Z2X28W 64-bit Microprocessor (8 ядер).

В той же теме инсайдер подтверждает, что чип Ryzen Z2 Extreme будет поставляться с комбинацией из трех ядер ЦП Zen 5 и пяти ядер ЦП Zen 5c. Он будет похож на процессор Ryzen AI 7 Pro 360 из линейки Kraken Point, замеченный несколько недель назад с той же конфигурацией. Однако AMD может "поиграться" с тактовой частотой и TDP, чтобы настроить чип для использования в компактных портативных устройствах. Новые ядра Zen 5 в сочетании с графической архитектурой RDNA 3.5 должны дать Ryzen Z2 Extreme конкурентное преимущество перед предложениями Intel линейки Lunar Lake, по крайней мере с точки зрения чистой производительности.

Дебют должен состояться совсем скоро, потому что AMD планирует выпустить Ryzen Z2 Extreme в начале 2025 года. В прошлый раз компания Asus была первой, кто использовал процессор Ryzen Z1 Extreme в составе консоли ROG Ally и будет интересно посмотреть, кто сделает первый шаг на этот раз. AMD, вероятно, откажется от выпуска не-Extreme версии процессора на этот раз, поскольку ее аналог прошлого поколения был непопулярен и использовался только на одной консоли.