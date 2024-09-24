Продажа смартфона стартует на Softbank 27 сентября.

Компания Motorola выпустила модели Razr 50 и Razr 50 Ultra еще в июне этого года. Теперь компания расширяет линейку Razr 50 новым смартфоном под названием Razr 50s. Эта модель должна выйти 27 сентября и уже доступна для бронирования на Softbank. Moto Razr 50s будет поставляться в трех различных цветовых вариантах: Koala Grey, Sand Cream и Spritz Orange.

Судя по изображениям, Moto Razr 50s имеет очень похожие рамки как на внутреннем, так и на внешнем дисплее по сравнению с Razr 50. Соотношение сторон внешнего дисплея также очень похоже на предшественника.

Хотя, пока не раскрывается много данных о внутренних компонентах устройства, недавно обнаруженный 91mobiles список Geekbench раскрывает некоторую информацию. Телефон набрал 1040 баллов в одноядерных тестах. В списке также указано, что чипсет имеет базовую частоту 2,00 ГГц и архитектуру из 4+4 ядер, которая сочетается с 8 ГБ оперативной памяти.

Стоит отметить, что Motorola Razr 50 набрал около 1033 и 2751 баллов в одноядерных и многоядерных тестах. Это говорит о том, что Razr 50s не будет понижением, по крайней мере, с точки зрения производительности. Geekbench также показывает, что телефон будет работать на базе ОС Android 14 из коробки.

Moto Razr 50s уже получил сертификацию HDR10+, это означает, что устройство будет поставляться с дисплеем, совместимым с HDR10+.

Чтобы дать представление о том, чего ожидать, напомню, что стандартный Motorola Razr 50 оснащен 6,9-дюймовой складной панелью AMOLED на внутреннем дисплее и внешнюю 3,6-дюймовую AMOLED-панель. Телефон работает на чипсете среднего уровня Dimensity 7300X, который также имеет базовую тактовую частоту 2,00 ГГц. Процессор сочетается с оперативной памятью объемом 8 или 12 ГБ, а также внутренним накопителем UFS 2.2 на 256 ГБ или 512 ГБ. Внешний экран Razr 50 имеет два глазка камер, включающих основной датчик на 50 мегапикселей и13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.