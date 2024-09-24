Бета-версия игры содержит измененный сценарий, незаконченные уровни, отличные от финальной версии текстуры и некоторые другие отличия.

Бывший разработчик игр, разбирая старый компьютерных хлам обнаружил ультраредкую бета-версию оригинальной Half-Life 1998 года и поделился ей со всем миром. 26-я годовщина игры будет отмечаться всего через пару месяцев, 19 ноября, так что эта находка случилось как нельзя кстати.

Итак, Чад Джессап, ранее работавший над расширениями Destiny 2 и версией Shadowrun для Xbox 360, опубликовал сообщение о том, как нашел CD-ROM с надписью «Half-Life, Beta 2, Net Test 2» среди других игровых памятных вещей 90-х, которые он хранил. CD-диск датируется всего несколькими неделями до официального релиза игры в 1998 году, а дата на диске гласила «20.10.98».

В дополнение к изумлению Джессап признался, что был абсолютно шокирован тем, что CD не имел никаких повреждений или деградации после того, как он пролежал без защиты почти 15 лет, едва избежав различных повреждений, которые могли бы уничтожить эту бесценную игровую реликвию.

После своей находки Джессап показал, что бета-версия содержала незаконченные уровни, сценарий и изменения текстур, а также некоторые удивительные отличия от финальной розничной версии. Что касается того, как он заполучил такой легендарный игровой артефакт, он упомянул, что работал внешним тестером оригинальной Half-Life в свое время.

Не желая упускать такой монументальный игровой артефакт, энтузиасты быстро набросились на него. Один из онлайн-архивариусов работал с Джессапом над загрузкой образа бета-версии диска в Internet Archive для всеобщего ознакомления. Но запустить эту реликвию непросто, поскольку сообщается, что приходится удалять определенные файлы и устранять ряд других проблем.

Одним из таких препятствий был код с часовым механизмом, который не позволял игре активироваться после определенной даты, хотя это можно было легко обойти, изменив системную дату на любой день в октябре 1998 года. Более того, просочившаяся сборка, похоже, работала только в режиме совместимости с ОС Windows ME.

Самый большой сюрприз был на уровне "Forget About Freeman", который на полпути переходит в невиданную ранее область "Communications Center". Эта область была вырезана в финальной версии. Были также обнаружены неиспользованные текстуры оружия, такие как арбалет с альтернативным механизмом затвора, а также 3D-модель для вырезанного инопланетного врага по имени Stukabat.