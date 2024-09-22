Смартфон получит чипсет Snapdragon 8 Gen 4 и стоимость в 55000 рупий в Индии

Компания Qualcomm официально представит новую флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 4 в следующем месяце, и вскоре после этого можно ожидать первую волну смартфонов с этим чипом.

iQOO также готовится выпустить свою серию смартфонов iQOO 13 с тем же чипсетом. Хотя в сети уже появлялись отдельные намеки на телефон, новая утечка раскрывает его основные характеристики и сроки запуска для индийского рынка.

Глядя на просочившиеся характеристики, можно сделать вывод об отличном оснащении iQOO 13 для успешной борьбы с конкурентами. По слухам, телефон будет оснащен 6,7-дюймовым 2K AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, как сообщается, произведенным компанией BOE.

Работающий на грядущем чипсете Snapdragon 8 Gen 4, iQOO 13, как ожидается, будет предлагать до 512 ГБ встроенной памяти и до 16 ГБ оперативной памяти, которые будут не лишними для многозадачности.

Есть информация, что система камер будет отличаться от его предшественника iQOO 12. По слухам, вместо перископического телеобъектива iQOO 13 будет иметь тройной модуль с тремя 50-мегапиксельными датчиками: основной объектив, сверхширокоугольный и 2-кратный телеобъектив.

Дополнительные подробности предполагают, что iQOO 13 будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на дисплее, большой батареей емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт и рейтингом защиты от пыли и воды IP68.

Что касается цен, то утечка предполагает, что iQOO 13 может стоить около 55 000 рупий в Индии. Его запуск ожидается в декабре после первоначального выпуска в Китае. Посмотреть основные характеристики смартфона можно посмотреть в таблице ниже.



