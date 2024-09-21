Популярные игры, такие как Left 4 Dead 2 и Garry's Mod, тестируются с тегами "proton-arm64" и другими, намекая на новое будущее оборудование Valve, работающее на архитектуре ARM64

Компания Valve, похоже, разрабатывает новые способы модернизации своей экосистемы, а недавние слухи указывают на интеграцию архитектуры ARM64 и поддержку приложений Android. Новое обновление с идентификатором приложения 3043620, обнаруженное на SteamDB для неизвестного приложения под кодовым названием «ValveTestApp3043620», включает ключевые изменения, раскрывающие эту информацию.

В обновлении перечислены несколько популярных игр, таких как Left 4 Dead 2, Garry’s Mod, Kerbal Space Program и Shadow of Mordor, которые теперь содержат теги «proton-arm64» и «proton-arm64e», среди других тегов, таких как «proton-arm64ec». Есть также некоторые другие теги, такие как «proton_experimental» и «proton-arm64ec-vanguard», скорее всего, относящиеся к экспериментальным сборкам, которые все еще находятся в стадии тестирования. Эти теги указывают, что Valve активно тестирует версию программного обеспечения Proton, позволяющего играм для Windows работать на Linux, разработанную специально для систем на базе ARM64.

Значение поддержки ARM64 невозможно переоценить. Процессоры ARM, широко используемые в мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, могут позволить Valve запускать игры для ПК на портативном оборудовании ARM64, вполне возможно, как часть более широкой стратегии для нового оборудования. Включение совместимости с Android, на которое намекают упоминания Waydroid (инструмента, позволяющего запускать приложения Android на Linux), предполагает, что на платформе Valve может стать доступным еще более широкий спектр программного обеспечения.

Есть вероятность, что Valve может делать все это для подготовки к давно обсуждаемому автономному VR-шлему компании или версии оригинального Steam Deck на базе ARM64. Обратите внимание, что все это предположения, но если это правда, такие устройства могли бы поддерживать как VR, так и обычные игры в будущем. Valve уже намекнула, что официальная поддержка SteamOS для сторонних игровых портативных устройств может быть на подходе. В обновлении также появились такие игры, как Plague Inc: Evolved и Frostpunk, что ясно дало понять, о желании Valve предложить своим потребителям более гибкий кроссплатформенный игровой опыт.