Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Valve тестирует поддержку ARM64 для популярных игр в Steam
Популярные игры, такие как Left 4 Dead 2 и Garry's Mod, тестируются с тегами "proton-arm64" и другими, намекая на новое будущее оборудование Valve, работающее на архитектуре ARM64

 Компания Valve, похоже, разрабатывает новые способы модернизации своей экосистемы, а недавние слухи указывают на интеграцию архитектуры ARM64 и поддержку приложений Android. Новое обновление с идентификатором приложения 3043620, обнаруженное на SteamDB для неизвестного приложения под кодовым названием «ValveTestApp3043620», включает ключевые изменения, раскрывающие эту информацию.

 В обновлении перечислены несколько популярных игр, таких как Left 4 Dead 2, Garry’s Mod, Kerbal Space Program и Shadow of Mordor, которые теперь содержат теги «proton-arm64» и «proton-arm64e», среди других тегов, таких как «proton-arm64ec». Есть также некоторые другие теги, такие как «proton_experimental» и «proton-arm64ec-vanguard», скорее всего, относящиеся к экспериментальным сборкам, которые все еще находятся в стадии тестирования. Эти теги указывают, что Valve активно тестирует версию программного обеспечения Proton, позволяющего играм для Windows работать на Linux, разработанную специально для систем на базе ARM64.

 Значение поддержки ARM64 невозможно переоценить. Процессоры ARM, широко используемые в мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, могут позволить Valve запускать игры для ПК на портативном оборудовании ARM64, вполне возможно, как часть более широкой стратегии для нового оборудования. Включение совместимости с Android, на которое намекают упоминания Waydroid (инструмента, позволяющего запускать приложения Android на Linux), предполагает, что на платформе Valve может стать доступным еще более широкий спектр программного обеспечения.

 Есть вероятность, что Valve может делать все это для подготовки к давно обсуждаемому автономному VR-шлему компании или версии оригинального Steam Deck на базе ARM64. Обратите внимание, что все это предположения, но если это правда, такие устройства могли бы поддерживать как VR, так и обычные игры в будущем. Valve уже намекнула, что официальная поддержка SteamOS для сторонних игровых портативных устройств может быть на подходе. В обновлении также появились такие игры, как Plague Inc: Evolved и Frostpunk, что ясно дало понять, о желании Valve предложить своим потребителям более гибкий кроссплатформенный игровой опыт.

#steam #valve #arm #игровые консоли #steam deck #портативные игровые консоли #steamdeck #arm64 #arm 64
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
Sony готовит два процессора для PlayStation 6
PlayStation 6 может выйти в двух различных вариантах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
8
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
10
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
1
Rockstar раскрыла причины утечки данных GTA 6 — хакер взломал сотрудника через фишинговую ссылку
+
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
9
Немецкие военные анонсировали создание первого в мире мобильного квантового компьютера в 2027 году
2
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
3
Список оснащения Lada Aura стал известен до официальной презентации автомобиля
+
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
9
Minecraft Live вернется в конце этого месяца
+
Представлен список телефонов OPPO, которые обязательно будут обновлены до Android 15
+
Обновление Windows 11 24H2 для ПК без Copilot+ не выйдет 8 октября
+
Белорусские дилеры почти вдвое снизили цены на гибридный кроссовер Voyah Free
+
Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
15
Обновление iOS 18 повысило производительность iPhone 11 на 3,3%
2
Redmi Watch 5 Lite будут выпущены 25 сентября
+
Samsung начала массовое производство PCIe 5.0 накопителей PM9E1 с пиковой скоростью 14,5 ГБ/с
+
Миллионы лет назад Земля могла иметь систему колец, как у Сатурна
1
«Панцирь» в панцире: в Сети появилось фото российского зенитного комплекса, закованного в защиту от дронов
1
Android's File Picker получил обновление Google Photos
+

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
29
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
18
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
1
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
28
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
85
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
19
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
8
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
14
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
+
5 маленьких фейлов PlayStation 5
+

Сейчас обсуждают

Гниловод
19:09
шлю я,за пакетом,пакет
Politico: Новый пакет помощи США для Украины включает AGM-154 JSOW и ракеты для F-16
Бахтиер Кудратуллаев
19:06
Зеленский: Байден войдет в историю, если разрешит Украине удары по России натовскими ракетами
Гниловод
19:00
Зеленский: Байден войдет в историю, если разрешит Украине удары по России натовскими ракетами
Руслан Знамов
18:59
не только с нуля ту160 делать начали, но и модернизацию двигателей произвели, +1000 км к дальности полёта. А делать этот самолёт куда сложнее гражданских бортов ...
«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
Бахтиер Кудратуллаев
18:56
Зеленский: Байден войдет в историю, если разрешит Украине удары по России натовскими ракетами
FelsheR-BANz
18:52
Любишь?
Зеленский: Байден войдет в историю, если разрешит Украине удары по России натовскими ракетами
FelsheR-BANz
18:51
В этом суть украины у всех брать за щеку. Сам бандера не брезговал и вам велел!
Зеленский: Байден войдет в историю, если разрешит Украине удары по России натовскими ракетами
Бот_Пригожина_03081
18:50
Вот так:
ВС РФ ночью нанесли групповой удар по энергосистеме и предприятиям ВПК Украины
Гниловод
18:49
кого бы не выбрали сейчас,трампа или харрис в сша,все эти приведут к гражданской войне.С трампом эта война будет сразу,а с харрис где-то через полгода.
Зеленский: Байден войдет в историю, если разрешит Украине удары по России натовскими ракетами
Бахтиер Кудратуллаев
18:48
Зеленский: Байден войдет в историю, если разрешит Украине удары по России натовскими ракетами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем