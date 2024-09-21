Ожидается, что релиз планшета Legion Y700 (2024) состоится уже 29 сентября

Компания Lenovo официально показала дизайн игрового планшета Legion Y700 (2024) следующего поколения, подчеркнув гладкую матово-черную отделку и прямые края.

Устройство оснащено прямоугольным модулем камеры, в котором размещены два датчика изображения, включая датчик разрешением не менее 13 МП; заметным логотипом Legion по центру корпуса сзади и логотипом Lenovo внизу. Планшет обещает профессиональный опыт использования в компактном корпусе, предлагая размер экрана 8,8 дюйма.

По данным компании, планшет Y700 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, что является обновлением чипа Snapdragon 8+ Gen 1 у предшественника. Устройство недавно было замечено на Geekbench, показав одноядерный результат 2209 баллов и многоядерный - 6509 баллов, что указывает на значительный прирост производительности. Также ожидается, что планшет будет включать 12 ГБ оперативной памяти, что увеличивает его возможности для игр и других требовательных задач.

Хотя Lenovo пока не раскрыла подробности о характеристиках дисплея, вариантах системы хранения или емкости аккумулятора для новой модели, ожидается, что планшет будет построен на основе, заложенной предыдущим поколением.

Например, модель Lenovo Legion Y700 (2023) была оснащена 8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, плотностью пикселей 343 PPI, цветовой гаммой 100% DCI-P3 и пиковой яркостью 500 нит. Она также имела частоту обновления 144 Гц, что делало устройство подходящим для динамичных игр.

Что касается камер, то модель Y700 (2023) включала 13-мегапиксельную двойную заднюю камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Питание планшета обеспечивала батарея емкостью 6550 мАч, которая поддерживала зарядку Super Flash Charging мощностью 45 Вт. Устройство также имело два порта USB Type-C для одновременной зарядки и использования наушников. Текущая модель оснащена технологией обходной зарядки, которая помогала защитить аккумулятор и поддерживать производительность во время игровых баталий.

Дата выхода нового Lenovo Legion Y700 пока не подтверждена, однако ожидается, что его презентация в Китае состоится 29 сентября.