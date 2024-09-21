Qualcomm может купить компанию Intel. Но это не точно.

Это не шутка, поскольку Qualcomm, по-видимому, обратилась к Intel с предложением о поглощении, согласно информации Wall Street Journal. Новость последовала за более ранними слухами о том, что компания Qualcomm рассматривала возможность покупки части клиентского ПК-бизнеса Intel, особенно частей, связанных с дизайном чипов. Теперь, похоже, Qualcomm решила, что может попробовать и полностью приобрести Intel, если источникам WSJ можно доверять. Однако пока еще рано говорить об этом, и пока никаких официальных заявлений от Qualcomm не поступало. Таким образом, это может оказаться либо фейком, либо мы можем стать свидетелями грандиозного передела на рынке процессоров, если информация окажется правдой.

Стоит иметь в виду, что цена акций Intel в этом году упала примерно на 57 процентов, если не считать сегодняшнего небольшого скачка. В то время как рыночная капитализация Qualcomm более чем в два раза превышает капитализацию Intel и составляет 188 против 93 миллиардов долларов США. Даже если бы Intel согласилась на предложение Qualcomm о поглощении, двум гигантам также пришлось бы столкнуться с рядом антимонопольных препятствий во многих странах. И это несмотря на то, что компании не являются прямыми конкурентами, но так как Qualcomm недавно вышла на рынок ноутбуков на базе ОС Windows, они непременно столкнутся за некоторую долю рынка. Также неясно, что Qualcomm будет делать с наследием Intel x86, если приобретет компанию, поскольку Qualcomm, возможно, не будет заинтересована в его сохранении, по крайней мере, в потребительской части своего бизнеса. Время покажет, является ли это просто какой-то спекуляцией или реальным решением компании Qualcomm.