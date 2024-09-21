Свежие изображения раскрыли цвета предстоящих смартфонов Redmi Note 14 Pro.

Бренд Redmi не раскрывает подробности относительно точной даты запуска смартфонов серии Note 14, но уже можно получить представление о том, что ждет поклонников телефонов Redmi Note в плане цветов. Компания официально подтвердила варианты цветов для моделей Pro: Redmi Note 14 Pro и 14 Pro Plus.

Redmi Note 14 Pro будет доступен в четырех вариантах: Phantom Green, Twilight Purple, Mirror Porcelain White и Midnight Black. Зеленый и фиолетовый варианты получат двухцветный дизайн, в то время как белый имеет более блестящий дизайн, а черный предпочитает классический матовый дизайн.

Note 14 Pro Plus сохраняет более сдержанный вид, предлагая цвета: Sand Star Green, Mirror Porcelain White, а также Midnight Black. Обе модели Pro имеют изогнутый дизайн задней панели и характерный квадратный модуль камеры со скругленными углами.

Однако есть определенное различие в расположении камер. У Note 14 Pro Plus объективы скрыты в стеклянной панели, а у Note 14 Pro более выраженные отдельные кольца камер.

Хотя указанные цветовые варианты уже подтверждены, полные характеристики смартфонов серии Redmi Note 14 остаются загадкой. Ходят слухи, что может появиться также обычный Redmi Note 14 наряду с моделями Pro и Pro Plus, предлагая более доступную цену.

Ожидается, что стандартный Note 14 будет оснащен 1,5K AMOLED-дисплеем, что является улучшением панели Full HD у его предшественника. По слухам, на задней панели будет модуль камер с основным 50-мегапиксельным объективом, а работать устройство будет на однокристальной системе Dimensity 6100+ от Mediatek.

Что касается моделей Note 14 Pro и Note 14 Pro Plus, то здесь все становится немного интереснее. Ожидается, что обе модели будут иметь изогнутый 1,5K OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. По слухам, камеры их будут идентичны с основным 50-мегапиксельным объективом.

Note 14 Pro может работать на недавно анонсированном чипе Snapdragon 7s Gen 3, в то время как Note 14 Pro Plus может использовать MediaTek Dimensity 7350.

Поскольку официальный запуск уже совсем близко, то не придется долго ждать раскрытия полных характеристик устройств серии Redmi Note 14. Ожидается, что подробная информация о спецификациях и ценах появится на следующей неделе.