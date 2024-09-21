Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
В сети появились изображения смартфонов Redmi Note 14 Pro
Свежие изображения раскрыли цвета предстоящих смартфонов Redmi Note 14 Pro.

 Бренд Redmi не раскрывает подробности относительно точной даты запуска смартфонов серии Note 14, но уже можно получить представление о том, что ждет поклонников телефонов Redmi Note в плане цветов. Компания официально подтвердила варианты цветов для моделей Pro: Redmi Note 14 Pro и 14 Pro Plus.

 Redmi Note 14 Pro будет доступен в четырех вариантах: Phantom Green, Twilight Purple, Mirror Porcelain White и Midnight Black. Зеленый и фиолетовый варианты получат двухцветный дизайн, в то время как белый имеет более блестящий дизайн, а черный предпочитает классический матовый дизайн.

 Note 14 Pro Plus сохраняет более сдержанный вид, предлагая цвета: Sand Star Green, Mirror Porcelain White, а также Midnight Black. Обе модели Pro имеют изогнутый дизайн задней панели и характерный квадратный модуль камеры со скругленными углами.

 Однако есть определенное различие в расположении камер. У Note 14 Pro Plus объективы скрыты в стеклянной панели, а у Note 14 Pro более выраженные отдельные кольца камер.

 Хотя указанные цветовые варианты уже подтверждены, полные характеристики смартфонов серии Redmi Note 14 остаются загадкой. Ходят слухи, что может появиться также обычный Redmi Note 14 наряду с моделями Pro и Pro Plus, предлагая более доступную цену.

 Ожидается, что стандартный Note 14 будет оснащен 1,5K AMOLED-дисплеем, что является улучшением панели Full HD у его предшественника. По слухам, на задней панели будет модуль камер с основным 50-мегапиксельным объективом, а работать устройство будет на однокристальной системе Dimensity 6100+ от Mediatek.

 Что касается моделей Note 14 Pro и Note 14 Pro Plus, то здесь все становится немного интереснее. Ожидается, что обе модели будут иметь изогнутый 1,5K OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. По слухам, камеры их будут идентичны с основным 50-мегапиксельным объективом.

 Note 14 Pro может работать на недавно анонсированном чипе Snapdragon 7s Gen 3, в то время как Note 14 Pro Plus может использовать MediaTek Dimensity 7350.

 Поскольку официальный запуск уже совсем близко, то не придется долго ждать раскрытия полных характеристик устройств серии Redmi Note 14. Ожидается, что подробная информация о спецификациях и ценах появится на следующей неделе.

#смартфоны #redmi #смартфоны redmi #redmi note 14 #redmi note 14 pro #redmi note 14 pro plus
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 14 представят на следующей неделе
Раскрыты характеристики аккумуляторов новых Apple iPhone 16
Oppo Find X8 Pro Satellite Edition является самым мощным смартфоном на Dimensity 9400
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Представители PepsiCo признались, что водители электрических грузовиков Tesla сильнее держатся за работу
+
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
95
PCGH протестировали Frostpunk 2 на 25 видеокартах — для игры потребуется мощная видеокарта
9
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
1
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
6
Rockstar раскрыла причины утечки данных GTA 6 — хакер взломал сотрудника через фишинговую ссылку
+
На бывшем заводе «Mazda» во Владивостоке запущено новое производство
1
«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
3
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
1
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
6
Список оснащения Lada Aura стал известен до официальной презентации автомобиля
+
ЕС выделил 160 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины
2
Немецкие военные анонсировали создание первого в мире мобильного квантового компьютера в 2027 году
1
Веб-виджет Календаря Google получил новый свежий дизайн Material Design 3
1
Нетаньяху объявил о начале новой военной операции на юге Ливана
7
Max Payne RTX Remix Path Tracing Mod обновился до версии 0.5
1
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
4
Представлен список телефонов OPPO, которые обязательно будут обновлены до Android 15
+
Обновление Windows 11 24H2 для ПК без Copilot+ не выйдет 8 октября
+
Xiaomi официально анонсировала новую серию смартфонов Redmi Note 14
3

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
22
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
117
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
18
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
25
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
1
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
106
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
42
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
9

Сейчас обсуждают

Бoтo -- Чaт
08:04
Итого имеем около 33 (6,5 + 6,5х4) тысяч загребаемых в ВСУ некроинцев. По сводкам МО РФ в среднем у Некроины ежедневно убывает в ходе БД порядка 2000 рыл, 2000х30=60000 тушек в месяц. 60000-33000=2700...
Американские регуляторы хотят через суд принудить Илона Маска к даче показаний по делу о покупке Twitter
Cowboy Huggies
07:52
Эту ЧСВ-девоньку явно муж содержит, сидит у него на шее, а сама ничего делать не может, либо это фейк, админ сидит, говном всех поливает, типа вы бомжары, идите в ситилинке по нашем ссылкам купите что...
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Cowboy Huggies
07:47
Так что это глупо судить, что человек бомжара, если у него что-то хуже, чем у тебя, тупая логика.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Андрей Касянчук
07:46
Опять повторение пройденного материала от начала-середины 2010-х? Опять с поменявшим имяник горе-суперпрофессионалом от нервосети?
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
Евгений Машков
07:41
И кому теперь верить, везде пишут что пента лучше, а тут вообще нет, стоит выбор между пента и noctua u14s
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
Blackengine
07:34
Не даром уже хотят выкинуть идею настольных цп на мороз.
По слухам, возможностью купить Intel интересуется Qualcomm
Святослав Базалиев
07:28
Они расход похоже считают за каждый проход по контуру) Как с CO2 в машинах))) тупо, что налоги ввести какие нибудь)
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
TeXtremeT
07:21
В Протвино достраивать теперь будут свой, лол. Там всё закуплено и законсервировано, со времен СССР.
ЦЕРН закроет доступ российским ученым к Большому адронному коллайдеру
Иван Иванов
07:06
Фигню какую то внутрь напихал...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
FelsheR-BANz
06:58
В п/к на не новом проце и ддр4, монитор и колонки по 60-80тыс = самое важное! Не учите автора - он профессиОнал!
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем