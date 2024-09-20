3-нм чип A19 Pro от TSMC, использующий техпроцесс N3P будет значительно производительнее по сравнению с техпроцессом N3E в Apple A18.

Известный отраслевой аналитик Минг-Чи в своем последнем сообщении утверждает, что в следующем году серия смартфонов iPhone 17 будет комплектоваться процессорами, изготовленными на базе усовершенствованного технологического процесса N3P от TSMC на основе 3-нм архитектуры. Недавно сообщалось, что компания планирует сместить приоритеты с 3 нм на 2 нм чипы для линейки iPhone 17, что указывает на некоторую путаницу. Похоже, что Apple будет придерживаться 3 нм чипов несколько дольше, чем планировала изначально, но поскольку компания хочет использовать усовершенствованный процесс N3P от TSMC, прирост производительности может быть значительным.

Напомню, что термины 2-х или 3-нм техпроцесс относятся к технологии производства чипов, которая отличается по конструкции и реализации. Нанометры — это размер транзисторов, и чем они меньше, тем лучше с точки зрения производительности и эффективности для устройства. Кроме того, меньший размер также позволяет упаковать больше транзисторов в один чип.

Kuo не только делится подробностями о 3-нм чипах N3P для iPhone следующего года, но и утверждает, что только некоторые модели iPhone 18 перейдут на 2-нм техпроцесс в 2026 году. В настоящее время чип A18 Pro в iPhone 16 Pro основан на техпроцессе N3E, который создан с учетом эффективности наряду с лучшим выходом годных чипов, и это может стать решающим фактором для поставок Apple в этом году. С другой стороны, усовершенствованный процесс N3P от TSMC будет сосредоточен на производительности устройств с более или менее одинаковым уровнем эффективности.

Поскольку техпроцесс N3P является более сложным в производстве, можно ожидать, что выход будет ниже, чем у 3-нм чипов TSMC, основанных на техпроцессе N3E. Это может увеличить стоимость чипов, которая в итоге может увеличить конечному пользователю полную цену смартфона. Стоит обратить внимание, что на данный момент это всего лишь предположения, поскольку последнее слово остается за Apple.