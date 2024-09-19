Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Redmi Note 14 Pro+ 5G получит быструю зарядку 90 Вт
Это не является хорошей новостью для поклонников линейки, поскольку текущая модель Redmi Note 13 Pro + имеет зарядку на 120 Вт

 После моделей Redmi Note 14 5G и Note 14 Pro 5G в базе данных IMEI теперь появляется вариант Redmi Note 14 Pro+ 5G. Это устройство поддерживает быструю зарядку 90 Вт, что является понижением данного параметра по сравнению с предыдущим Redmi Note 13 Pro+ 5G.

 Как видно, компания Xiaomi внесла изменения в быструю зарядку в новом семействе Redmi Note 14. 90 Вт — это довольно быстро, но возникает вопрос о причине перехода Xiaomi со 120 Вт на 90 Вт быстрой зарядки в этом поколении. Быстрая зарядка на 120 Вт была даже в Redmi Note 11 Pro+ 5G, и теперь выглядит странным, внезапно снижать быструю зарядку до 90 Вт.

 Серия Redmi Note 14 переживает понижение с точки зрения быстрой зарядки, но это не относится к модели Redmi Note 14 5G. Грядущий Redmi Note 14 5G предлагает поддержку быстрой зарядки, которая увеличивается с 33 Вт до 45 Вт по сравнению с Redmi Note 13 5G. Однако модели Note 14 Pro 5G и Pro+ 5G имеют более низкую мощность зарядки. Возможно, Xiaomi стремится сократить разрыв между моделями, также внеся некоторые оптимизации в сам процесс быстрой зарядки.

 Redmi Note 14 Pro+ 5G имеет номер модели 24115RA8EG. Этот смартфон уже прошел сертификацию 3C. Некоторые пользователи думали, что этот номер модели принадлежит Note 14 Pro 5G, но недавние сообщения показывают, что это не так. Предполагается, что серия Redmi Note 14 будет официально представлена в конце этого месяца.

#смартфоны #xiaomi #redmi #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #redmi note 14 #redmi note 14 pro 5g #redmi note 14 pro + 5g
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Samsung Galaxy A56 должен стать заметно быстрее своего предшественника
Третьим по популярности в мире смартфоном недавно был Samsung Galaxy A15
Xiaomi обогнала Apple и стала вторым по величине продавцом мобильных телефонов в мире
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Армении идет строительство одного из самых сложных и крупнейших в истории страны дорожных проектов
1
Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
6
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
23
Economist: В США каждый раз находят новую причину для отказа Киеву в нанесении ударов вглубь РФ
+
Российская ракета «Ангара-1.2» доставила на орбиту секретный груз для военных
+
Обновление One UI 6.1.1 от Samsung уменьшает возможности камеры в серии Galaxy S23
2
EA анонсировали новую часть Battlefield
4
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
+
Стали известны даты выхода Windows 11 24H2
+
Драйвер AMD для Linux достиг 6 миллионов строк кода, приводя к таймауту загрузки на старых ПК
+
Intel разрабатывает микроархитектуры Royal Core и Cobra Core для процессоров следующего поколения
3
Cybertruck установил рекорд зарядки на новой станции в Братиславе
+
В России стартовало строительство импортозамещающего электротехнического завода
+
Уходящий генсек НАТО считает, что удары западным оружием вглубь России не станут пересечением «красных линий» Кремля
8
AGM-158 XR - новая сверхдальнобойная ракета-невидимка от Lockheed Martin
+
Китайские учёные нашли способ обнаружения самолётов-невидимок с помощью сигналов Starlink
3
На первом в мире модуле по производству инновационного топлива для реактора IV поколения завершается наладка оборудования
+
Samsung Galaxy A16 5G получит шесть лет обновлений, 6.7-дюймовый экран и до 8 ГБ ОЗУ
+
Intel получит $3 млрд на создание инфраструктуры по выпуску чипов военного назначения в США
+
Папки GTA VI для ПК, новой PC-версии GTA V с рейтрейсингом и ПК-порта RDR обнаружены в лаунчере
1

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
21
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
26
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
453
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
4
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
6
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
25
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
82
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
9
Трекер привычек в Notion - как отслеживать полезные привычки и приучить себя к тому, что нужно
3

Сейчас обсуждают

Денис Марачковский
02:38
Добавьте уж еще одну молекулу воды, чтоб C2H5OH сразу. И будет самогон из воздуха - прямо мечта.
Новая система искусственного фотосинтеза преобразует CO2 в этилен
Лев корл
02:20
Иссык куль там ещё не иссык?😂😂😂
«Росатом» поможет Киргизии побороть дефицит электроэнергии
Кира Вернова
02:20
Всё хорощо. До тех пор пока мы снова не узнаем что деньги разворованы. Одно дело сделали. Но бизнес просто на грани рентабельности. Другое дело разворовали. Построили шляпу.
Внедрение античита в GTA V создаёт проблемы для Linux и Steam Deck
Лев корл
02:18
Понаделали кучу... красивых слов А реальных процессоров все нет и нет😂😂😂
Intel разрабатывает микроархитектуры Royal Core и Cobra Core для процессоров следующего поколения
Джон Коннор
02:16
наконец-то насували читакам
Внедрение античита в GTA V создаёт проблемы для Linux и Steam Deck
Виталий Макеев
02:15
День добрый, с помощью этой проги можно винду перенести с одного жесткого на другой? Со всеми прилагающимися: проги с ключами, закладки и т.д.?
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
Gerr_Lord87
02:07
У меня все последние новинки установлены на hdd. Я давно понял одну вещь, что решает только топовая карта, проц и оперативка с высокой частотой и правильно подобранными таймингами и субтаймингами. Ост...
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
Gerr_Lord87
02:04
Не много не понял. А при чём тут моник, когда мы говорим про SSD? Монитор у меня 2к с 240 гц Самсунг Одиссей G7
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
Лев корл
02:01
Надо за это чтобы этот сраный катар расуячили "друзья соседи" Кто там против катара на Ближнем востоке? Срочно вооружить чем можно
Катар поставит половину своих гаубиц PzH 2000 на Украину после покупки немецких гаубиц RCH 155
Николай Храмов
02:00
Вы хотели написать "на крупнейший из мировых рынков"
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем