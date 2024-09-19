Это не является хорошей новостью для поклонников линейки, поскольку текущая модель Redmi Note 13 Pro + имеет зарядку на 120 Вт

После моделей Redmi Note 14 5G и Note 14 Pro 5G в базе данных IMEI теперь появляется вариант Redmi Note 14 Pro+ 5G. Это устройство поддерживает быструю зарядку 90 Вт, что является понижением данного параметра по сравнению с предыдущим Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Как видно, компания Xiaomi внесла изменения в быструю зарядку в новом семействе Redmi Note 14. 90 Вт — это довольно быстро, но возникает вопрос о причине перехода Xiaomi со 120 Вт на 90 Вт быстрой зарядки в этом поколении. Быстрая зарядка на 120 Вт была даже в Redmi Note 11 Pro+ 5G, и теперь выглядит странным, внезапно снижать быструю зарядку до 90 Вт.

Серия Redmi Note 14 переживает понижение с точки зрения быстрой зарядки, но это не относится к модели Redmi Note 14 5G. Грядущий Redmi Note 14 5G предлагает поддержку быстрой зарядки, которая увеличивается с 33 Вт до 45 Вт по сравнению с Redmi Note 13 5G. Однако модели Note 14 Pro 5G и Pro+ 5G имеют более низкую мощность зарядки. Возможно, Xiaomi стремится сократить разрыв между моделями, также внеся некоторые оптимизации в сам процесс быстрой зарядки.

Redmi Note 14 Pro+ 5G имеет номер модели 24115RA8EG. Этот смартфон уже прошел сертификацию 3C. Некоторые пользователи думали, что этот номер модели принадлежит Note 14 Pro 5G, но недавние сообщения показывают, что это не так. Предполагается, что серия Redmi Note 14 будет официально представлена в конце этого месяца.