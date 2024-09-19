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Процессор AMD EPYC 4124P заставили работать на плате Aorus B650E на частоте 6,6 ГГц
Такого результата удалось достигнуть, используя модификации прошивки и систему охлаждения жидким азотом

 Энтузиасты сумели заставить процессоры AMD Epyc 4004 работать в материнской плате для потребительских ПК и разогнать их до максимальных значений. Первоначально разработанные для малого бизнеса, желающего получить экономичные серверные решения, эти чипы обрели новую жизнь в руках оверклокеров.

 Чипы Epyc 4004, выпущенные в мае текущего года, имеют характеристики, почти идентичные потребительским процессорам AMD Ryzen 7000. Сочетание этих чипов с материнскими платами для энтузиастов и передовыми системами охлаждения обеспечило неожиданный потенциал разгона.

 Лидером в этом плане является оверклокер Сергманн, который разогнал процессор Epyc 4124P, являющийся заурядной четырехъядерной моделью мощностью 65 Вт до впечатляющих 6,6 ГГц с помощью платы Aorus B650E Tachyon и охлаждения жидким азотом. Стоит напомнить, что этот четырехъядерный чип работает на базовой частоте 3,8 ГГц и тактовой частоте в режиме разгона 5,1 ГГц. Достижение высоких скоростей также включало разгон памяти, при этом Сергманн использовал разогнанные модули DDR5-8000.

 Несколько других оверклокеров также поделились своими впечатляющими результатами с этим чипом на сайте HWBOT.

 Делает это достижение особенно впечатляющим то, что чипы Epyc изначально не поддерживаются на потребительских материнских платах на платформе AM5 и никогда не были предназначены для разгона. Сергманну, вероятно, пришлось использовать модифицированную прошивку на своей плате B650E, чтобы заставить работать серверный процессор и разблокировать его для экстремальных настроек. Точный метод остается неясным на данный момент.

 Помимо привлекательной цены в 149 долларов, особый шарм разгона скромного EPYC 4124P обусловлен определенной сложностью. Этот чип уникален в линейке Epyc, поскольку у него нет прямого аналога в серии Ryzen, а также это единственная доступная четырехъядерная модель.

 Важно отметить, что AMD EPYC 4124P — это всего лишь одна из нескольких моделей линейки EPYC 4004, которые имеют до 16 ядер Zen 4 и мощность 170 Вт. Очевидно, что другие модели в этой линейке предлагают ещё больший потенциал для оверклокинга.

 Своего рода "взлом" процессора демонстрирует, что для пользователей, ищущих серверные функции за небольшие деньги, серия Epyc 4004 может стать привлекательным вариантом. Однако для среднего пользователя линейка AMD Ryzen 9000 или серия Intel Core Ultra 200, скорее всего, будут более подходящими вариантами.

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Источник: techspot.com
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