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ASUS представила ноутбук ZenBook 14 Air на базе Intel Core Ultra 7 258V
Новинка имеет толщину всего 1,1 см, весит 1,15 кг и предлагает до 22 часов автономности.

 Компания ASUS выпустила ноутбук ZenBook 14 Air, который уже стал доступен для предварительного заказа на JD.com по цене 8999 юаней (около 1268 долларов) и поступит в продажу 24 сентября. Это тонкий и легкий ноутбук толщиной всего 1,1 см и весом 1,15 кг. Он также предлагает минималистский эстетичный цельный металлический корпус, отфрезерованный на станке с ЧПУ и оснащен скрытым шарниром. Как можно видеть на изображениях, ноутбук поставляется в двух различных цветовых вариантах: Snow White и Mountain Gray.

 14-дюймовый 2,8K (2880×1800 пикселей) OLED-дисплей Lumina имеет частоту обновления 120 Гц. Кроме того, ноутбук предлагает скорость отклика 0,2 мс, пиковую яркость 600 нит, коэффициент контрастности 1000000:1, поддерживает 10-битную глубину цвета и имеет 100% цветовой охват DCI-P3 и 133% sRGB.

 Панель также прошла сертификацию TUV Rheinland с низким уровнем синего света, без мерцания и технологией SGS Eye Care, что гарантирует комфорт для глаз пользователей. Тачпад имеет размер 5,9 дюйма, а фронтальная камера имеет разрешение 1080p.

 Что касается производительности, то за неё отвечает 8-ядерный, 8-поточный процессор Intel Core Ultra 7 258V с максимальной тактовой частотой в режиме разгона 4,8 ГГц и встроенная графика Xe второго поколения. Этот процессор обеспечивает производительность искусственного интеллекта 115 TOPS, что, как утверждается, является самой высокой общей вычислительной мощностью ИИ. Для примера можно напомнить, что NPU Hexagon в Qualcomm Snapdragon X Elite набирает только 45 TOPS.

 Также ноутбук оснащен 32 ГБ памяти LPDDR5x со скоростью 8533MT/s и твердотельным накопителем на 1 ТБ. Для охлаждения ноутбука используются два вентилятора, сверхтонкие испарительные камеры, а TDP системы составляет 28 Вт.

Компания утверждает, что ноутбук имеет уровень шума ниже 25 дБ при легких рабочих нагрузках благодаря своей интеллектуальной технологии охлаждения, вентиляционные отверстия, которой спроектированы так, чтобы предотвратить попадание частиц пыли внутрь.

 Ноутбук толщиной всего 1,1 см оснащен аккумулятором емкостью 72 Вт/ч, который, по данным компании, обеспечивает максимальное время работы аккумулятора около 22 часов. 

#intel #процессоры #asus #процессоры intel #lunar lake #ноутбуки asus #core ultra 7 258v #asus zenbook 14 air
Источник: gizmochina.com
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