Стоит отметить, что этот список носит неофициальный харктер и может быть расширен другими моделями

Xiaomi готовится к запуску новой оболочки HyperOS 2.0, и потенциальный релиз запланирован на октябрь. Поклонники продукции Xiaomi с нетерпением ждут этого обновления, но не все устройства могут рассчитывать на него. Только избранные модели Xiaomi и ее суббрендов Redmi и Poco получат долгожданное обновление HyperOS 2.0.

Китайский гигант официально ничего не сообщал о HyperOS 2.0. Компания даже не объявила, что работает над новой версией HyperOS, хотя это было недавно подтверждено, когда следы HyperOS 2.0 были обнаружены в исходном коде официального сайта Xiaomi.

Если у вас есть устройство Xiaomi, то рекомендуется ознакомиться со списком ниже, чтобы определить, получит ли оно следующее крупное обновление, HyperOS 2.0.

Устройства Xiaomi:

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 5 Pro 12.4.

Устройства Redmi:

Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultra, Redmi K60E;

Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming;

Redmi Note 13, Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13R, Redmi Note 13R Pro;

Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 12 5G;

Redmi 13, Redmi 13 5G, Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi 13R;

Redmi 14C, Redmi 14R.

Устройства Poco:

Poco F6 Pro, Poco F6, Poco F5, Poco F4 GT;

Poco X6 Neo, Poco X6 5G, Poco X5 Pro 5G;

Poco M6, Poco M6 4G, Poco M6 Plus 5G, Poco M6 Pro, Poco M6 Pro 5G.

Это неофициальный список, составленный на основе политики обновления программного обеспечения устройств и прошлых схем развертывания. Если какого-либо устройства нет в списке, то стоит дождаться официального списка, прежде чем надеяться на обновление, либо огорчаться его отсутствием.

Xiaomi не раскрыла изменения, которые мы получим в HyperOS 2.0, но благодаря утечкам уже есть некоторые подробности. Новая версия HyperOS может позволить пользователям обнаруживать скрытые камеры с помощью сигналов WLAN. Если это правда, то устройства Xiaomi могут иметь преимущество в плане конфиденциальности пользователей и личной безопасности по сравнению с конкурентами.

Некоторые просочившиеся скриншоты показали, что HyperOS 2.0 может получить переработанную страницу настроек. Она может предложить карточный интерфейс вместо сегментов, разделенных тонкой линией. Поскольку Xiaomi сохраняет один и тот же дизайн приложения «Настройки» почти десять лет, то это изменение было бы весьма актуальным, и с радостью оценено поклонниками смартфонов Xiaomi.

Новая страница настроек на просочившихся изображениях выглядит вполне современно. Она не только обеспечит лучшую эстетику, но и обеспечит более плавную и понятную навигацию.

HyperOS 2.0 может поддерживать до 16 ГБ виртуальной памяти, при этом по умолчанию установлено 6 ГБ. Конечно, не все устройства Xiaomi могут иметь 16 ГБ виртуальной оперативной памяти из-за ограничений оборудования. Поэтому, скорее всего, такая возможность появится на высококлассных телефонах с достаточным объемом памяти.

Также сообщается, что Xiaomi работает над тем, чтобы позволить пользователям отключать редактор экрана блокировки в HyperOS 2.0. Для тех, кто не в курсе, редактор экрана активируется при длительном нажатии на пустое место на экране блокировки. Те, кому это не нравится, вероятно, смогут отключить его через приложение «Настройки» в HyperOS 2.0.

Помимо этих изменений, ожидается, что предстоящая HyperOS 2.0 также будет иметь более плавную анимацию, лучшую производительность и конфиденциальность. Пользователи также могут ожидать новые функции ИИ, поскольку все остальные производители смартфонов работают над тем же в своих устройствах, и Xiaomi не хотела бы упустить момент.

Выпуск HyperOS 2.0 состоится еще через несколько недель. Согласно недавней утечке, Xiaomi может начать развертывание на соответствующих устройствах во вторую неделю октября. Первыми начнут получать обновление флагманские устройства, за которыми последуют устройства среднего и бюджетного уровня.