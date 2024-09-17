Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
Стоит отметить, что этот список носит неофициальный харктер и может быть расширен другими моделями

 Xiaomi готовится к запуску новой оболочки HyperOS 2.0, и потенциальный релиз запланирован на октябрь. Поклонники продукции Xiaomi с нетерпением ждут этого обновления, но не все устройства могут рассчитывать на него. Только избранные модели Xiaomi и ее суббрендов Redmi и Poco получат долгожданное обновление HyperOS 2.0.

 Китайский гигант официально ничего не сообщал о HyperOS 2.0. Компания даже не объявила, что работает над новой версией HyperOS, хотя это было недавно подтверждено, когда следы HyperOS 2.0 были обнаружены в исходном коде официального сайта Xiaomi.

 Если у вас есть устройство Xiaomi, то рекомендуется ознакомиться со списком ниже, чтобы определить, получит ли оно следующее крупное обновление, HyperOS 2.0.

 Устройства Xiaomi:

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 5 Pro 12.4.

 Устройства Redmi:

Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultra, Redmi K60E;

Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming;

Redmi Note 13, Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13R, Redmi Note 13R Pro;

Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 12 5G;

Redmi 13, Redmi 13 5G, Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi 13R;

Redmi 14C, Redmi 14R.

 Устройства Poco:

Poco F6 Pro, Poco F6, Poco F5, Poco F4 GT;

Poco X6 Neo, Poco X6 5G, Poco X5 Pro 5G;

Poco M6, Poco M6 4G, Poco M6 Plus 5G, Poco M6 Pro, Poco M6 Pro 5G.

Это неофициальный список, составленный на основе политики обновления программного обеспечения устройств и прошлых схем развертывания. Если какого-либо устройства нет в списке, то стоит дождаться официального списка, прежде чем надеяться на обновление, либо огорчаться его отсутствием.

 Xiaomi не раскрыла изменения, которые мы получим в HyperOS 2.0, но благодаря утечкам уже есть некоторые подробности. Новая версия HyperOS может позволить пользователям обнаруживать скрытые камеры с помощью сигналов WLAN. Если это правда, то устройства Xiaomi могут иметь преимущество в плане конфиденциальности пользователей и личной безопасности по сравнению с конкурентами.

 Некоторые просочившиеся скриншоты показали, что HyperOS 2.0 может получить переработанную страницу настроек. Она может предложить карточный интерфейс вместо сегментов, разделенных тонкой линией. Поскольку Xiaomi сохраняет один и тот же дизайн приложения «Настройки» почти десять лет, то это изменение было бы весьма актуальным, и с радостью оценено поклонниками смартфонов Xiaomi.

 Новая страница настроек на просочившихся изображениях выглядит вполне современно. Она не только обеспечит лучшую эстетику, но и обеспечит более плавную и понятную навигацию.

 HyperOS 2.0 может поддерживать до 16 ГБ виртуальной памяти, при этом по умолчанию установлено 6 ГБ. Конечно, не все устройства Xiaomi могут иметь 16 ГБ виртуальной оперативной памяти из-за ограничений оборудования. Поэтому, скорее всего, такая возможность появится на высококлассных телефонах с достаточным объемом памяти.

 Также сообщается, что Xiaomi работает над тем, чтобы позволить пользователям отключать редактор экрана блокировки в HyperOS 2.0. Для тех, кто не в курсе, редактор экрана активируется при длительном нажатии на пустое место на экране блокировки. Те, кому это не нравится, вероятно, смогут отключить его через приложение «Настройки» в HyperOS 2.0.

 Помимо этих изменений, ожидается, что предстоящая HyperOS 2.0 также будет иметь более плавную анимацию, лучшую производительность и конфиденциальность. Пользователи также могут ожидать новые функции ИИ, поскольку все остальные производители смартфонов работают над тем же в своих устройствах, и Xiaomi не хотела бы упустить момент.

 Выпуск HyperOS 2.0 состоится еще через несколько недель. Согласно недавней утечке, Xiaomi может начать развертывание на соответствующих устройствах во вторую неделю октября. Первыми начнут получать обновление флагманские устройства, за которыми последуют устройства среднего и бюджетного уровня.

#смартфоны #xiaomi #обновление #redmi #poco #смартфоны xiaomi #xiaomi 14 #смартфоны redmi #hyperos 2.0 #обновление hyperos
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi представила новый фонарик Mijia с яркостью 1000 люмен и 30 часами автономной работы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
3
Ученые из Германии совершили прорыв в исследованиях космоса и материалов
2
В Армении идет строительство одного из самых сложных и крупнейших в истории страны дорожных проектов
1
В России предлагают запретить использование любых устройств во время вождения, кроме навигаторов
13
Вредоносная программа инфицировала 1,3 млн приставок Android TV почти в 200 странах
1
США тайно поставили на Украину экспериментальную колёсную гаубицу 2CT Hawkeye MHS
3
Зеленский: Нам нужно оснастить 14 бригад, но оружия не хватило даже на четыре
+
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
7
Астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Большой Медведицы, похожую на наше солнце
+
Жесткие диски 1990-х годов начали выходить из строя, поэтому не рекомендуется хранить на них данные
4
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
Эксперты ASML: Китай отстает от США на 15 лет в области производства полупроводников
6
Tom's Hardware составили список 20 лучших твердотельных накопителей на сентябрь 2024 года
2
В разработке находится очередная игра Far Cry
15
Глава Nvidia: «Мы больше не можем создавать компьютерную графику без ИИ»
1
GTA 6 станет главной причиной для покупки PlayStation 5 Pro
1
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
20
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
+
Redmi Note 14 Pro 5G и POCO X7 официально подтверждены
1
Economist: В США каждый раз находят новую причину для отказа Киеву в нанесении ударов вглубь РФ
+

Популярные статьи

Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
94
Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
2
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
9
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
53
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
35
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
16
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
50
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
3
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
3

Сейчас обсуждают

Колючка
23:15
И там не будет, вот увидишь.
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
Колючка
23:15
Бесплатное - прикроют.
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
Колючка
23:12
И сделать что? Выпустить RX 8900XTXTX с целыми 5% ДИКОГО ПРИРОСТА ?
Доля продаж процессоров AMD в Европе достигла 90% — процессорам Intel осталось только 10%
Роман Иванов
23:11
О, боты подоспели
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Колючка
23:09
5090 - нет, 5090 CN - да. Ну, до перепрошивки.
NVIDIA готовится снять с продажи флагманские карты RTX 4090 в преддверии выхода RTX 5090
222
23:09
а релокантам какое дело до этого? жри мацу и помалкивай пока в армию израиля не призвали
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Михаил Черепанов
23:00
И люди там с песьими головами (c).
Ученые из Германии совершили прорыв в исследованиях космоса и материалов
kilobait3
22:59
Статья чушь.
Жесткие диски 1990-х годов начали выходить из строя, поэтому не рекомендуется хранить на них данные
Nvidia&Intel Hater
22:50
эта связка на века
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
nonses84
22:44
Ещё 5г толком не освоили , им уже 6г осваивать надо. Опять бабло распилят и пару вышек в Москве поставят.
Минцифры анонсирует начало исследований стандарта 6G в России в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем