У Google есть планы долгосрочного сотрудничества с TSMC в области процессоров для смартфонов, начиная со следующего года и чипсета Tensor G5.

На данный момент никого не удивляет, что новый чипсет Tensor G4 от Google сильно отстает от Qualcomm, Apple и даже MediaTek, когда дело касается чистой производительности. Но стоит отметить, компания заявляет, что чипы Tensor и не созданы для того, чтобы занимать верхние позиции в бенчмарках. Конечно это не слишком успокаивает людей, которые заплатили более 1000 долларов за Pixel 9 Pro Fold или Pixel 9 Pro XL. Тем не менее те, кто ждет следующую серию Pixel 10 на базе чипсета Tensor G5 или ее преемника, могут быть приятно удивлены, поскольку предполагается, что это будет первый полностью собственный процессор от Google.

В сообщении Business Korea со ссылкой на инсайдеров отрасли говорится, что чип Tensor G5 может быть изготовлен на 3-нм технологическом процессе TSMC (вероятно, N3E). Более ранняя утечка сообщила, что он уже запущен, поэтому массовое производство должно быть налажено к следующему году. Его преемник в лице Tensor G6, по-видимому, получит доступ к передовому 2-нм технологическому процессу TSMC (N2) в 2026 году. Последнее кажется маловероятным, поскольку Apple и Intel обычно получают первые права на новый производственный процесс TSMC, а Google не производит столько процессоров для смартфонов, сколько Apple.

Следовательно, Tensor G6, скорее всего, будет использовать более зрелый TSMC N3P, который, как ожидается, поступит в массовое производство в следующем году. Тем не менее это все-таки шаг вперед по сравнению с производством по техпроцессу Samsung Foundry 4LPP+, используемому в текущем поколении Tensor G4. В идеальном случае Google могла бы использовать техпроцесс Samsung Foundry 3 нм (и потенциально 2 нм), но первый, похоже, страдает от низкого выхода годных чипов, что, в свою очередь, задержало выход собственного процессора Samsung Exynos 2500 до середины 2025 года.