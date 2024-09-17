Можно ожидать, что производительность будет ещё выше после выхода новых и более оптимизированных драйверов.

Процессоры Intel Core Ultra 200 Arrow Lake для настольных ПК будут иметь архитектуру Lion Cove для производительных ядер и Skymont для энергоэффективных ядер следующего поколения, но они также включают новейшую встроенную графику Alchemist Xe-LPG с 4 ядрами Xe. Эта графика начального уровня, разработана для стандартных возможностей выведения изображения на дисплей.

Теперь появились первые тесты этих интегрированных графических процессоров благодаря Geekbench 6. Результаты были получены с помощью процессора Intel Core Ultra 9 285K, который появился вместе с Core Ultra 7 265K в последних тестах.

iGPU Intel Arrow Lake является начальным уровнем графики всего с 4 ядрами Xe, как упоминалось выше. Он имеет тактовую частоту около 1850 МГц и был протестирован с использованием памяти DDR5-5600, поэтому окончательная производительность может отличаться при использовании более быстрых наборов памяти, поскольку пропускная способность памяти может влиять на производительность даже самых слабых iGPU.

С точки зрения производительности процессор Intel Arrow Lake с графикой Alchemist Xe-LPG набрал 19 993 балла в тестах OpenCL и 19 551 балл в тестах Vulkan. В тестах OpenCL Alchemist Xe-LPG iGPU имеет примерно такую же производительность, как GeForce GTX 1050 Ti, и приближается к Radeon 760M, которая имеет в общей сложности 8 вычислительных блоков. В тестах Vulkan новая встроенная графика Intel снова показывает примерно такую же производительность, как GTX 1050 Ti, но Radeon 760M оказывается значительно быстрее (+30%) благодаря большему количеству вычислительных блоков.

По сравнению с Radeon 710M, представленным в настольных процессорах Ryzen, Intel Xe-LPG Alchemist iGPU показывает явное преимущество в 2,5–2,7 раза. Radeon 740M с 4 вычислительными блоками также оказывается намного медленнее, поэтому, покупатели новых процессоров Intel смогут получить приличную производительность будущих iGPU Xe-LPG от Intel, представленных в настольных чипах Arrow Lake. Эти результаты, скорее всего получены без необходимых оптимизаций и драйверов для интегрированной графики, поэтому вполне можно ожидать более высокой производительности, когда процессоры действительно выйдут в продажу в следующем месяце.