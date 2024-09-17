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Intel разрабатывает микроархитектуры Royal Core и Cobra Core для процессоров следующего поколения
Кодовые названия процессорных ядер Intel следующего поколения указаны в описании рабочего проекта одного из сотрудников компании

 Как стало известно Gamma0burst, компания Intel готовит новые ядра Royal Core для замены нынешнего поколения Lion Cove. Преемник Royal Core, Cobra Core, также уже находится в разработке. Эти микроархитектуры будут использоваться в процессорах Intel следующего поколения, конкурирующих с лучшими процессорами на рынке.

 Согласно данным в профиле инженера Intel Энтони Хосе Эмматти в LinkedIn, Intel работает над Royal Core и Cobra Core с 2023 года. Целью проекта является создание и внедрение новой архитектуры для процессоров Intel x86 с большей энергоэффективностью и высокой производительностью по сравнению с другими конкурентами на рынке.

 В настоящее время Lion Cove являются производительными ядрами, используемыми в процессорах Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) и Core Ultra 200 (Arrow Lake). Несмотря на то, что Intel отказалась от технологии HyperThreading в Lion Cove, новая микроархитектура обещает двузначные улучшения IPC по сравнению с предыдущей версией Raptor Cove, используемой в процессорах Core 13-го и 14-го поколений. Сообщается, что Royal Core является преемником Raptor Cove. Это интересно, потому что Intel использовала название "Cove" на протяжении нескольких поколений. Производитель чипов, похоже, переходит на "Core", о чем свидетельствует новое поколение Royal Core.

 Согласно описанию проекта от сотрудника Intel, Royal Core будет сосредоточен на одновременном достижении высокой производительности и экономичности. Последнее может означать, что Intel хочет разработать конкурентоспособную микроархитектуру, чтобы конкурировать с процессорами на базе Arm, такими как Snapdragon X Elite и X Plus от Qualcomm или Apple серии M.

 Предполагаемые планы Intel показали, что Nova Lake станет прямой заменой Lunar Lake. Таким образом, можно обоснованно предположить, что Royal Core дебютирует в составе чипов Nova Lake. Однако линейка Nova Lake для мобильных устройств и настольных компьютеров не появится на рынке в ближайшее время, поскольку просочившиеся дорожные карты указывают на возможные сроки выхода с 2026 по 2027 год.

 Переход с Royal Core на Cobra Core также не будет быстрым, так как ходят слухи об обновленных версиях Royal Core. В определенных кругах много говорили о кодовом названии Beast Lake, но пока нет никаких существенных доказательств существования Beast Lake или слухов об их отмене.

 Cobra Core заменит Royal Core, однако, пока нет приблизительного графика, но есть подозрение, что Cobra Core появится не ранее 2027 года.

#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #lunar lake #core ultra 200 #core ultra 200v #cobra core #royal core
Источник: tomshardware.com
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