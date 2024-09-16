Новый AMD Ryzen AI 7 PRO 360 станет первым 8-ядерным представителем Strix Point с графикой Radeon 880M

Ассортимент процессоров AMD Strix Point не ограничивается только несколькими известными наименованиями, но теперь стало известно о существовании чипа AMD Ryzen AI 7 PRO 360. Несколько дней назад появилось сообщение, что Lenovo готовит ПК, сертифицированный Copilot+, с одним из новых чипов Ryzen AI 300 PRO, и сегодня он появился на Geekbench.

Благодаря пользователю @Olrak29, AMD Ryzen AI 7 PRO 360 APU был замечен на Geekbench вместе с его показателями производительности. Из перечисленных спецификаций следует, что процессор использовался на новой платформе под названием «AMD KoratPlus-STXKRK». Если проанализировать это название, то можно увидеть, что «STX», скорее всего, обозначает Strix Point, а «KRK» обозначает Krackan Point. Krackan Point — это вариант Strix Point, нацеленный на массовый сегмент.

Как сообщалось ранее, этот AMD Ryzen AI PRO 360 будет использоваться в грядущем ноутбуке Lenovo. Спецификации Ryzen AI PRO 360 говорят, что это 8-ядерный 16-поточный процессор с базовой частотой 2,00 ГГц. Его встроенная графика Radeon 880M основана на новейшей архитектуре RDNA 3.5 и включает 12 вычислительных блоков.

Таким образом, можно с уверенностью предположить, что APU AMD Ryzen AI PRO 360 является частью семейства Strix Point, поскольку Krackan Point предположительно принесет 8 интегрированных графических блоков. Krackan Point будет маломощной и доступной серией мобильных процессоров, которая нацелена на начальный сегмент устройств, выходящих в 2025 году, а Strix Point — на премиальный мобильный сегмент.

До сих пор гибридные процессоры AMD Strix Point в основном использовались внутри игровых ноутбуков. Однако несколько производителей, таких как AOOSTAR и Beelink, начали демонстрировать свои мини-ПК с APU Ryzen AI 300. Ryzen AI 7 PRO 360 будет представителем начального уровня, которая будет использовать 3 ядра Zen 5 и 5 ядер Zen 5C, что меньше 4 ядер Zen 5 и 6 ядер Zen 5c, присутствующих в процессоре Ryzen AI 7 365.

Если сравнить показатели производительности AMD Ryzen AI 7 PRO 360 с Ryzen AI 7 365, то последний превосходит младшего по производительности за счет большего количества ядер. Однако оба процессора имеют одинаковую графику Radeon 880M, что может означать схожую графическую производительность. Ожидается, что AMD представит чипы Ryzen AI 300 PRO 10 октября, а линейка Strix Halo будет представлена в следующем году на выставке CES 2025.