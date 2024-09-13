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Раскрыты характеристики процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake для настольных ПК
Всего будет представлено пять моделей, из которых два процессора не получат встроенную графику

 Поскольку приближается запуск настольных процессоров Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake", то появились сообщения, предполагающие финальные спецификаций моделей данной линейки. В настоящее время будет выпущено только пять процессоров в первой партии с разблокированным разгоном серии "K". Как известно из предыдущих сообщений, Intel отложила запуск на одну неделю, и процессоры теперь будут запущены 24 октября вместо 17-го.

 Утечка от Benchlife раскрыла окончательные спецификации пяти моделей, которые будут запущены в следующем месяце. Это Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K, Core Ultra 7 265KF, Core Ultra 5 245K и Core Ultra 5 245KF.

 Видно, что почти все слухи о спецификациях процессоров Core Ultra 200 верны, за исключением некоторых незначительных изменений в тактовой частоте, TDP и кэш-памяти нескольких моделей.

 Процессор Intel Core Ultra 9 285K

 Intel Core Ultra 9 285K станет флагманским процессором в линейке настольных процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake. Этот чип имеет 8 P-ядер на основе архитектуры ядра Lion Cove и 16 E-ядер на основе архитектуры ядра Skymont. Чип будет иметь 24 потока и предлагать 36 МБ кэш-памяти L3 и 40 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составит 76 МБ. Процессор будет работать на базовой частоте 3,7 ГГц на P-Core и 3,2 ГГц на E-Core, в то время как максимальные тактовые частоты будут составлять 5,7 ГГц для P-Core и 4,6 ГГц для E-Core. Процессор будет иметь мощность PL1 125 Вт и PL2 250 Вт.

 Core Ultra 9 285K: 24 ядра / 24 потока / 3,7–5,7 ГГц / 36 МБ L3 / 40 МБ L2 / 125–250 Вт;

 Core i9-14900K: 24 ядра / 32 потока / 3,2–6,0 ГГц / 36 МБ L3 / 32 МБ L2 / 125–253 Вт.

 Intel Core Ultra 7 265K

 Intel Core Ultra 7 265K, станет еще одним высокопроизводительным чипом в семействе с конфигурацией из 8 P-Core и 12 E-Core, что в сумме составляет 20 ядер и 20 потоков. Этот чип будет оснащен 30 МБ кэш-памяти L3 и 36 МБ кэш-памяти L2, что в общей сложности составляет 66 МБ. Базовые частоты будут установлены на 3,9 ГГц для P-ядер и 3,3 ГГц для E-ядер, в то время как в режиме ускорения частоты будут составлять 5,5 ГГц для P-ядер и 4,6 ГГц для E-ядер. Этот чип также будет иметь мощность 125 Вт PL1 и 250 Вт PL2.

 Core Ultra 7 265K: 20 ядер / 20 потоков / 3,9–5,5 ГГц / 30 МБ L3 / 36 МБ L2 / 125–250 Вт;

 Core i7-14700K: 20 ядер / 28 потоков / 3,4–5,6 ГГц / 33 МБ L3 / 28 МБ L2 / 125–253 Вт.

 Intel Core Ultra 5 245K

 Intel Core Ultra 5 245K будет оснащен 6 производительными и 8 эффективными ядрами, что составляет 14 ядер и 14 потоков, а также получит 24 МБ кэша L3 и 26 МБ кэша L2, составляя в сумме 50 МБ. Базовые частоты установлены на 4,2 ГГц для P-ядер и 3,6 ГГц для E-ядер, а частоты в режиме ускорения установлены на уровне 5,2 ГГц для P-ядер и 4,6 ГГц для E-ядер.

 Core Ultra 5 245K: 14 ядер / 14 потоков / 4,2–5,2 ГГц / 24 МБ L3 / 26 МБ L2 / 125–159 Вт;

 Core i5-14600K: 14 ядер / 20 потоков / 3,5–5,3 ГГц / 24 МБ L3 / 20 МБ L2 / 125–181 Вт.

 Процессоры Intel Arrow Lake будут иметь встроенную графику на основе Xe-LPG в вариантах K, но вариантам KF для работы потребуются дискретные графические процессоры. Ожидается, что Intel выпустит другие модели процессоров Arrow Lake без индекса K в начале 2025 года, что также будет сопровождаться запуском более доступных материнских плат на чипсете Intel 800. Кроме того, говорят, что процессоры будут иметь более низкое реальное энергопотребление, чем линейки Core 14-го и 13-го поколений, а также лишатся любых проблем нестабильности благодаря своей новой архитектуре.

 На данный момент предполагается, что первая партия процессоров Core Ultra 200 от Intel для настольных ПК будет запущена 24 октября вместе с материнскими платами на чипсете Z890.

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Источник: wccftech.com
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