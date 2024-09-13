Смартфоны сначала выйдут в Китае и будут работать на базе чипсета Dimensity 9400

Компания Vivo официально объявила, что представит свою долгожданную серию флагманских смартфонов X200 14 октября в Китай. Согласно сообщениям, ожидается, что в серию войдут модели Vivo X200, Vivo X200+ и Vivo X200 Pro, которые будут работать на новейшем чипсете MediaTek Dimensity 9400, что является значительным улучшением по сравнению с Dimensity 9300, являющимся сердцем серии Vivo X100.

Компания Vivo продемонстрировала значительный рост на рынке смартфонов высокого класса в Китае, чему способствовал переход пользователей iPhone на устройства этой компании. Чтобы удовлетворить потребности именно таких пользователей, серия Vivo X200 будет иметь дизайн с плоским экраном, аналогичный iPhone, что упростит переход.

Vivo X200, скорее всего, будет оснащен плоским OLED LTPO дисплеем с диагональю 6,3 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, в то время как модель X200 Pro, по слухам, будет оснащена более крупным 6,7 или 6,8-дюймовым дисплеем с изогнутым экраном, также оснащенным технологией LTPO и разрешением 1,5К.

Что касается системы камер, то обычный Vivo X200 может быть оснащен основной камерой на 50 Мп с поддержкой OIS, широкоугольным объективом и 70-миллиметровым перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим увеличением.

По слухам, Vivo X200 Pro оснащен основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 50 Мп и перископическим телеобъективом на 200 Мп.

Ожидается, что смартфоны будут работать на новейшей оболочке Origin OS 5, основанной на ОС Android 15, что обеспечит удобство работы пользователей с расширенными функциями искусственного интеллекта и персонализацией.

Что касается времени автономной работы, то ожидается, что за это в модели Vivo X200 будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, в то время как вариант Pro может предложить аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Серия Vivo X200 будет включать в себя расширенные функции, такие как специальный чип для обработки изображений и набор микросхем с технологией Blue Crystal. Vivo X200 будет оснащен оптическим датчиком отпечатков пальцев, в то время как старшая модель может оснащаться ультразвуковым датчиком. Кроме того, ожидается, что обе модели будут иметь степень защиты от воды и пыли IP68/69.