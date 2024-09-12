Кроме того, встроенная графика Radeon 800M также теперь поддерживает режим переменной графической памяти (VGM) объемом до 16 ГБ

Гибридные процессоры AMD Ryzen AI 300 были выпущены в июле и постепенно поступают на розничные рынки от различных партнеров. Эти новые APU оснащены новейшей архитектурой RDNA 3.5, которая значительно повышает производительность по сравнению с RDNA 3. С момента своего запуска APU Ryzen AI 300 получили два выпуска драйверов под номером 24.7.1 и номером 24.8.1. В последнем появилась поддержка новых игр, Anti-Lag 2 и HYPR-Tune, а также ряд улучшений в области искусственного интеллекта.

Сегодня AMD выпустила новое ПО Adrenalin preview driver с поддержкой APU Ryzen AI 300, которое поставляется в виде технического пакета. С этим новым драйвером APU Ryzen AI 300 смогут использовать две технологии, первой из которых является AFMF 2 от Fluid Motion Frames 2.

Эта передовая технология генерации кадров, разработанная для повышения производительности и улучшения игрового процесса, теперь доступна геймерам и позволяет мгновенно увеличить количество кадров при использовании процессоров AMD Ryzen AI 300. Геймеры могут рассчитывать на повышение частоты кадров в Cyberpunk 2077 на 78% при использовании AFMF 2 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370.

В конце июля AMD представила Fluid Motion Frames 2, которая ориентирована на архитектуры RDNA 2, RDNA 3 и RDNA 3.5 для дискретных видеокарт и iGPU. Она является частью набора функций HYPR-RX, который теперь полностью доступен на Ryzen AI 300, и пользователи могут включить ее на вкладке "Игры" в приложении AMD Adrenalin. Включение Fluid Motion Frames 2 также позволит устранить задержки, что обеспечит плавный игровой процесс без задержек. Возможность включить Radeon Super Resolution также доступна для пользователей Ryzen AI 300.

В одном из примеров AMD демонстрирует Cyberpunk 2077 со скоростью до 100 кадров в секунду, включив AFMF 2 (Fluid Motion Frames 2) при разрешении 1080p и используя сбалансированную настройку FSR. Это на 78% больше, чем без AFMF 2.

Другой важной особенностью APU AMD Ryzen AI 300 является поддержка VGM или переменной графической памяти. Эта функция позволяет пользователям выделять определенный пул памяти для встроенной графики из системной памяти. Эта память будет использоваться в дополнение к выделенным по умолчанию 512 МБ, и ее не следует путать с общей графической памятью, которая уже доступна в современных APU AMD со встроенной графикой.

Пользователь может выделить объем памяти на вкладке "Производительность" в приложении Adrenalin, которая дает возможность выбрать низкий, средний или высокий уровень. Например, при использовании Ryzen AI 300 с 32 ГБ системной памяти и установке режима переменной графической памяти "средний", встроенная графика получит 8 ГБ памяти. При высоких настройках будет выделено уже 16 ГБ памяти, в то время как при низких настройках пользователь получит 4 ГБ памяти.

Благодаря увеличению объема памяти, выделяемой для встроенного графического процессора, компьютеры на базе AMD Ryzen AI 300 с iGPU RDNA 3.5 могут значительно повысить производительность, и, более того, они смогут запускать игры с повышенными требованиями к видеопамяти, например, такие как Guardians of Galaxy, для запуска которых требуется не менее 3 ГБ видеопамяти. Увеличение объема видеопамяти также полезно для ускорения загрузки игр и повышения производительности в сценариях с ограниченным объемом видеопамяти.