Ритейлер указал не только конфигурацию процессоров, но и их стоимость

Спустя почти год после того, как Intel впервые анонсировала Arrow Lake, о новых чипах по-прежнему мало что известно. Лишь, что они будут производиться компанией TSMC, а не Intel, вероятно, в рамках недавних мер по сокращению расходов. Этот сдвиг также связан с переходом компании с технологического процесса 20А на 18А.

Хотя официальные спецификации остаются в тайне, некоторые ранние списки появились на британском сайте розничной торговли Lambdatek, что потенциально дает нам представление о том, чего ожидать от грядущей линейки. Ниже переведены цены с учетом налогов, чтобы лучше понять, как эти будущие модели соотносятся с текущими процессорами с точки зрения стоимости.

Core Ultra 9 285K – 24 ядра 5,7 ГГц: £471.83, £566.20 с НДС

Core Ultra 7 265K – 20 ядер 5,5 ГГц: £327.35, £392.82 с НДС

Core Ultra 7 265KF – 20 ядер 5,5 ГГц: £314.60, £377.52 с НДС

Core Ultra 5 245K – 14 ядер 5,2 ГГц: £250.86, £301.03 с НДС

Core Ultra 5 245KF – 14 ядер 5,2 ГГц: £238.11, £285.73 с НДС

В списке указаны несколько моделей Core Ultra 200K. На вершине находится процессор Core Ultra 9 285K стоимостью около 617 долларов, что немного дороже, чем текущий Core i9-14900K, который был запущен по цене 589 долларов. За дополнительную цену пользователи получат 24 ядра с тактовой частотой 5,7 ГГц, что соответствует Core i9-14900K по количеству ядер, но с немного более низкой тактовой частотой.

В среднем диапазоне находятся чипы Core Ultra 7 265K и Core Ultra 7 265KF, которые стоят 428 и 412 долларов соответственно. Оба имеют конфигурацию из 20 ядер с тактовой частотой до 5,5 ГГц, что близко к текущим моделям Core i7-14700K и KF, хотя и с небольшим снижением тактовой частоты с 5,6 ГГц до 5,5 ГГц.

Завершают линейку два чипа Core Ultra 5 245K по цене 328 долларов и Core Ultra 5 245KF по цене 312 долларов. Они также соответствуют 14-ядерным моделям Core i5-14600K/KF, но имеют опять же немного более низкую тактовую частоту в 5,2 ГГц по сравнению с 5,3 ГГц у Raptor Lake Refresh.

Конечно, поскольку это могут быть цены-заглушки от розничного продавца, то фактические цены могут значительно отличаться. Однако сама линейка, по-видимому, соответствует инсайдерским предположениям о количестве ядер и тактовой частоте Arrow Lake по сравнению с процессорами Intel 14-го поколения.

Также ходят слухи, что Arrow Lake может отказаться от технологии HyperThreading и представить обновленную компоновку ядер. Кроме того, Intel утверждает, что новые чипы не будут страдать от проблемы нестабильности, которая повлияла на популярность Raptor Lake.