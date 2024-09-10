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Китайская видеокарта Loongson 9A2000 сравнится по производительности с NVIDIA RTX 2080
В настоящее время модель находится в разработке, компания рассчитывает увеличить производительность до 10 раз по сравнении с моделью 9A1000

 Среди производителей видеокарт есть несколько малоизвестных компаний, которые прилагают все усилия для разработки мощных GPU для игр и различных рабочих нагрузок. Среди них Loongson, китайский производитель GPU, который недавно представил свой новый продукт под названием 9A1000, предлагающий производительность, эквивалентную RX 550. Теперь компания собирается выпустить совершенно новый GPU под названием 9A2000, который предположительно в несколько раз быстрее, чем 9A1000.

 Согласно информации ITHome, руководитель компании Ху Вэйу утверждает, что видеокарта 9A2000 будет эквивалентна по игровой производительности видеокарте NVIDIA GeForce RTX 2080. Это выглядит серьезным обновлением по сравнению с 9A1000, поскольку RTX 2080 по-прежнему может легко воспроизводить почти все современные игры на ультра настройках при разрешении 1080p. Сообщается, что 9A2000 до 10 раз быстрее, чем 9A1000, и, как говорят, обеспечивает лучшую энергоэффективность.

 Компания не только планирует выпустить видеокарту 9A2000, но и продолжит развитие с появлением большего количества будущих графических процессоров, таких как 9A3000, который будет еще быстрее, чем грядущая модель. Пока неизвестно на каком этапе находится разработка, но 9A2000 явно будет стремиться открыть путь лучшим графическим процессорам Loongson. Ожидается, что следующее поколение 9A3000 также будет иметь совершенно новый производственный процесс, что уменьшит площадь кристалла, а также получит более низкое энергопотребление за счет оптимизации дизайна на существующих процессах.

 Сообщается, что 9A2000 позволит играть в Black Myth: Wukong, которая является одной из самых популярных однопользовательских игр, когда-либо созданных китайским разработчиком Game Science. На данный момент у компании есть процессоры как для массового рынка, так и для серверного. В прошлом году Loongson начала поставлять ЦП LS3A6000 для внутреннего рынка, и это первый ЦП 4-го поколения. Компания также готовит ЦП следующего поколения, которые будут иметь производительность на уровне моделей Intel 12-го поколения с 8-ядерным дизайном.

 Восьмиядерные процессоры Loongson 3B6600 уже на подходе и будут конкурировать с чипами Intel Alder Lake и Raptor Lake. Это солидное повышение производительности продукции Loongson как в плане ЦП, так и графических процессоров, но на данный момент поддержка драйверов все еще оставляет желать лучшего. У существующего сейчас 9A1000 отсутствует поддержка DX12, но компания рассматривает возможность предоставления поддержки DX12 для этой модели в ближайшее время.

#видеокарты #loongson #rtx 2080 #китайские видеокарты #видеокарты из китая #loongson 9a2000
Источник: wccftech.com
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Производительность китайской видеокарты Loongson 9A2000 будет на уровне RTX 2080
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