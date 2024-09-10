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NVIDIA перестала принимать заказы на GeForce RTX 4070 Super от партнеров
Причина такой ситуации неизвестна, и возобновление поставок будет возможно лишь в конце сентября

 После выпуска видеокарт RTX 4070 с памятью GDDR6 из-за нехватки памяти GDDR6X компания NVIDIA теперь задерживает отправку чипов GeForce RTX 4070 Super своим партнерам. Как сообщается на Chinese Board Channels, предполагается, что все заказы на RTX 4070 Super были отклонены NVIDIA, и производителям графических ускорителей придется ждать до последней недели этого месяца.

 Причина этой задержки не разглашается, но, по словам поставщика канала, NVIDIA не возобновит поставку чипов GeForce RTX 4070 Super до последней недели сентября. Это заставит партнеров уповать на свой существующий и ограниченный запас чипов RTX 4070 Super в течение нескольких недель, поскольку это одна из самых популярных и лучших видеокарт на рынке на данный момент.

 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super продается сейчас как горячие пирожки на корейском розничном рынке и входит в десятку самых продаваемых видеокарт на Amazon, а также Newegg и других различных розничных магазинах. Модель дебютировала в январе этого года по цене 599 долларов США, что на 50 долларов выше стартовой розничной цены RTX 4070. Однако она имеет на 20% большее количество ядер Cuda и другие небольшие улучшения спецификаций, что оправдывает повышение стоимости RTX 4070 Super.

 Прямо сейчас NVIDIA GeForce RTX 4070 Super в изобилии присутствует в большинстве розничных магазинов, но задержка на несколько недель может повлиять на доступность многих вариантов RTX 4070 Super от партнеров Nvidia. Это также может привести к повышению цен, но, скорее всего, это будет временным явлением. По мере приближения запуска серии RTX 50 Blackwell компания NVIDIA вскоре переключит свое внимание на новые карты, особенно когда в этом месяце будут окончательно доработан дизайн производительных карт RTX 5090 и RTX 5080.

 Предполагается, что более дорогая серия NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell будет иметь более высокий TDP, чем ее предшественники, включая RTX 5070, которая придет на смену моделям RTX 4070 и RTX 4070 Super.

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Источник: wccftech.com
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