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goldas
В сети появились изображения Xiaomi 14T Pro
Ожидается, что Xiaomi представит новые смартфоны серии Xiaomi T в конце этого месяца, и они станут альтернативой флагманским смартфонам серии Xiaomi 14.

 Ожидается, что Xiaomi 14T Pro выйдет в сентябре, что совпадает с периодом выпуска Xiaomi 13T Pro в прошлом году. В последних новостях PassionateGeekz опубликовал рендер устройства, демонстрирующий обновленный дизайн модуля камеры.

 Xiaomi 14T Pro также, похоже, оснащен тремя камерами на задней панели, как и его предшественник. Однако камеры и светодиод вспышки теперь размещены в квадратной компоновке, а не в треугольной, как у Xiaomi 13T Pro. Кроме того, сзади смартфон теперь очень напоминает Poco X6 Pro. Бренд Leica также переместился в центр из нижнего левого угла модуля камеры. Изображение также показывает относительно более простой дизайн самого модуля камеры по сравнению с предшественником.

 Что касается передней части смартфона, то рендер показывает очень похожий дизайн с немного более тонкими рамками. Размещение надписи Xiaomi на задней панели и кнопок по бокам также, похоже, осталось идентичным по сравнению с предшественником.

 Согласно предыдущей утечке, камера оснащена объективами LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/15-60 ASPH. Сообщается, что основная камера использует датчик Light Fusion 900.

 Ожидается, что версия Xiaomi 14T Pro с конфигурацией памяти 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ будет стоить около 899 евро, в то время как версия Xiaomi 14T с 12 ГБ и накопителем на 256 ГБ, как говорят, будет стоить всего 649 евро. Хотя конкретные варианты хранения и памяти пока неизвестны, есть информация, что стандартная и Pro-модели будут работать на чипах Dimensity 8300 Ultra и Dimensity 9300+ соответственно.

 Xiaomi 14T Pro уже получил сертификацию NBTC и появился в базе данных Geekbench. Смартфон будет оснащен стандартным в последние годы 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 1,5K и будет поддерживать частоту обновления 144 Гц, как и предшественник. Хотя телефон будет поддерживать более высокую (4000 нит против 2600 нит) пиковую яркость, он будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч, что может сказаться на автономности. Кроме того, Xiaomi 14T Pro также получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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Источник: gizmochina.com
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Смартфон Xiaomi 14T Pro в чёрном цвете появился на первом изображении и раскрыл свой дизайн
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