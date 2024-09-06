Видеокарта GeForce RTX 3050 A построена на последней архитектуре Nvidia Ada Lovelace и сравнима по производительности с мобильной RTX 3050 Ti

В прошлом году появилась информация, что компания NVIDIA работает над ещё одним вариантом видеокарты начального уровня GeForce RTX 3050 с суффиксом «A» в названии. Некоторое время назад стало известно, что этот графический ускоритель будет использовать архитектуру Ada Lovelace и выйдет в составе мобильных компьютеров начального уровня, а также будет основан на сильно урезанном графическом процессоре AD106.

Что касается технических характеристик NVIDIA GeForce RTX 3050A, то карта будет иметь 1792 ядра CUDA, размещенных в 14 вычислительных блоках, тактовую частоту до 1935 МГц, всего 4 ГБ памяти GDDR6, а также узкую 64-битную шину памяти и мощность TDP 35-50 Вт. Этот графический ускоритель был представлен на игровом ноутбуке HP Victus, работающем в конфигурации с процессором Intel Core i7-12650H и 16 ГБ оперативной памяти. Как видно данный ноутбук является игровой моделью начального уровня.

Что касается показателей производительности, то графическая карта NVIDIA GeForce RTX 3050 A набрала 57138 баллов на Geekbench в тесте OpenCL. Если сравнивать производительность новинки с другими мобильными графическими картами, то GeForce RTX 3050 A имеет примерно такую же производительность, как мобильная графическая карта RTX 3050 Ti, и лишь немного опережает мобильную карту RTX 3050 6 ГБ. Графический процессор также на 15% быстрее стандартного варианта RTX 3050 4 ГБ.

В целом, NVIDIA GeForce RTX 3050 A — это видеокарта для ноутбуков начального уровня. Малый объем локальной памяти будет сдерживающим фактором, но карта является обновлением модели RTX 3050 4 ГБ, поэтому будет более выгодным приобретением, если её стоимость останется примерно на том же уровне, что и модели RTX 3050 4 ГБ на базе архитектуры Ampere. Учитывая, что NVIDIA планирует выпустить серию RTX 50 в начале следующего года, немного странно видеть новую версию карты RTX 3050, представленную спустя почти 4 года назад, хотя и на более новой архитектуре.