Компания показала тизер консоли в преддверии 30-летнего юбилея первой игровой консоли Sony.

Сегодня Sony объявила о праздновании 30-летия в преддверии выпуска Astro Bot. Компания поделилась своим опытом и рассказала о персонажах и историях, которые легли в основу Sony PlayStation, на официальном изображении также есть небольшой тизер.

Напомню, ранее появилась утечка, предполагающая, что Sony уже готовит упаковку для своей следующей игровой консоли, известной как PlayStation 5 Pro или PS5 Pro. Было сказано, что дизайн, представленный в виде эскиза, основан на реальном изображении, взятом из коробки. На нем было явно видно три черных полосы вместо одной, как на нынешней PS5 Slim.

Оказывается, новое изображение Sony, опубликованное сегодня, включает в себя небольшой тизер, который, похоже, подтверждает эти сообщения. Есть небольшое изображение, на котором показан очень похожий дизайн.

Что касается фактического запуска, то ходят слухи, что Sony проведет специальное мероприятие в конце сентября, но компания еще не подтвердила это. Вместо этого Sony упомянула, что в ближайшем будущем появятся новые анонсы, не уточнив, относятся ли они к новой консоли или играм.

Это интересная новость для игроков, и она позволит впервые взглянуть на функции трассировки лучей архитектуры RDNA4, которые, как сообщается, являются частью спецификаций новой консоли.