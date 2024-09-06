Новый смартфон будет продаваться на территории Китая по цене от 253 долларов

Vivo сегодня выпустила в Китае свой очередной смартфон серии Y. Как и ожидалось, этим устройством стал Vivo Y300 Pro. Смартфон является преемником Vivo Y200 Pro, выпущенного в этом году. Новейшее предложение компании включает в себя довольно значительные обновления, включая гигантскую батарею, обновленный процессор и новый дизайн.

Vivo Y300 Pro оснащен выступающим круглым задним модулем камеры и тонким корпусом. Смартфон оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем размером 6,7 дюйма с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, HDR10+ и пиковой яркостью до 5000 нит. Экран окружен тонкими рамками и оснащен интегрированным сканером отпечатков пальцев. Vivo утверждает, что экран реагирует даже на жирные и влажные руки.

Vivo Y300 Pro оснащен двойной задней камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком Sony LYT-600 и 2-мегапиксельным датчиком глубины, а также светодиодной вспышкой Aura Light. На передней панели смартфона расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Сердцем Vivo Y300 Pro является однокристальная система Snapdragon 6 Gen 1. Новинка оснащена оперативной памятью объемом до 12 ГБ и до 512 ГБ встроенной памяти. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч, который является самым большим среди всех телефонов компании Vivo, и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Интересно, что компания обещает 5-летнюю гарантию на аккумулятор.

Работать смартфон будет на собственной программной оболочке OriginOS 14 на базе ОС Android 14 из коробки.

Стоимость Vivo Y300 Pro составляет 1799 юаней (около 253 долларов) за вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, тогда как вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ стоит 1999 юаней (около 281 доллара). Конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ стоят 2199 юаней (около 309 долларов) и 2499 юаней (около 352 долларов) соответственно. Смартфон предлагается в цветах Black Jade, White, Gold и Titanium, а купить его можно будет с 14 сентября в Китае.