Сегодня компания Honor выпустила планшет MagicPad 2 на глобальный рынок

Honor сегодня на сцене IFA представила свой новейший складной телефон Magic V3для глобального рынка. Наряду с этим компания также представила планшет премиум-класса MagicPad 2, который будет конкурировать с такими устройствами, как OnePlus Pad 2 и Galaxy Tab S9.

Следуя тенденции недавно анонсированных складных телефонов компании, MagicPad 2 отдает приоритет портативности и изящному дизайну. При толщине всего 5,8 мм и весе 555 г планшет довольно удобен в использовании и переноске.

Центральным элементом MagicPad 2 является его 12,3-дюймовый OLED-дисплей. Панель имеет разрешение 3K с частотой обновления 144 Гц и достигает пиковой яркости 1600 нит. Дисплей планшета Honor включает набор функций, таких как AI Defocus Display и высокочастотное затемнение PWM с частотой 4320 Гц для минимизации усталости при длительном использовании.

Планшет MagicPad 2 сертифицирован по стандартам IMAX Enhanced и DTS audio для захватывающего звука. А также есть собственная технология Spatial Audio от Honor, которая, как предполагается, расширяет звуковое поле на 25% по сравнению с предыдущей моделью MagicPad.

Работает MagicPad 2 на новейшем суббфлагманском чипсете Snapdragon 8s Gen 3 для высокой производительности, многозадачности и игр. Вся эта красота питается большой батареи емкостью 10050 мАч, которая заряжается через адаптер мощностью 66 Вт.

Программное обеспечение предоставлено новой оболочкой MagicOS 8.0 от Honor, созданной на базе Android 14. Система поставляется с набором функций на базе искусственного интеллекта, таких как Magic Portal, которая позволяет получать доступ к приложениям и сервисам на разных устройствах одним действием. Дополнительные функции ИИ включают преобразование голоса в текст, улучшение рукописного ввода и распознавание формул.

Что касается оптики, то пользователь получает 13-мегапиксельную камеру сзади, а спереди находится 9-мегапиксельная селфи-камера. Другие функции включают интерфейс Bluetooth 5.3, три микрофона и пространственный звук с комбинацией из восьми динамиков, а также поддержку Honor Magic Pencil 3.

Honor MagicPad 2 доступен в белом и черном цветах по всему миру. Его цена составляет 599 евро за конфигурацию памяти с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ в Европе.