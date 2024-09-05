Похоже, что сейчас идет досудебное разбирательство, сбор соответствующих документов и поиск доказательст умышленного нарушения антимонопольного законодательства

Министерство юстиции США не направляло Nvidia официальную повестку в суд в рамках антимонопольного расследования в области искусственного интеллекта, сообщила компания Nvidia вечером в среду. Это означает, что Министерство юстиции официально не предъявляло никаких претензий к Nvidia, и компания формально не находится под расследованием.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Министерство юстиции США выдало юридически обязательные повестки в суд Nvidia и сторонним компаниям, таким как AMD и Intel, в рамках своего антимонопольного расследования в области ИИ, которое сосредоточено вокруг доминирования Nvidia в секторе оборудования для работы с искусственным интеллектом. Nvidia подтвердила связь с Министерством юстиции, но она уточнила, что ей не была направлена официальная повестка в суд, но она получила запрос на информацию или требование гражданского расследования (CID).

Хотя следователи используют повестки в суд и уголовные документы, это разные типы инструментов. Повестка в суд — это официальный юридический документ, который обязывает физическое или юридическое лицо явиться в суд или дать показания перед юридическим органом и обычно выдается во время активного судебного процесса. Повестки в суд являются обязательными к исполнению и требуют соблюдения под угрозой юридического преследования. CID позволяет таким агентствам, как Министерство юстиции, запрашивать ответы на письменные вопросы, давать устные показания или документы, но CID используются для сбора информации для оценки того, стоит ли возбуждать судебный иск. Таким образом, это не обозначает то, что возбуждено официальное судебное дело.

Чиновники антимонопольного ведомства выясняют, ведет ли Nvidia не честную игру на рынке искусственного интеллекта, заставляя покупателей использовать исключительно ее процессоры, ставя конкурентов в невыгодное положение, ограничивая возможности клиентов и затрудняя переход со своих процессоров на конкурирующие платформы. Как и следовало ожидать, Nvidia отвергает все обвинения.

Чиновники рассматривают возможность обвинения в том, что Nvidia задерживает заказы для клиентов, которые используют не только ее графические процессоры с искусственным интеллектом, что фактически затрудняет им переход на конкурирующие платформы от таких компаний как AMD и Intel. Кроме того, Nvidia обвиняется в том, что она принуждает поставщиков облачных услуг приобретать ее графические процессоры в комплекте с собственным сетевым оборудованием, что снижает их гибкость при покупке. Другая проблема заключается в том, будет ли Nvidia устанавливать более высокие цены на сетевые продукты для клиентов, которые выбирают конкурирующие чипы искусственного интеллекта.

Расследование также рассматривает приобретение Nvidia компании RunAI, специализирующейся на программном обеспечении для управления рабочими нагрузками на базе искусственного интеллекта. Регулирующие органы обеспокоены тем, что эта сделка может еще больше усилить доминирование Nvidia на рынке и ограничить возможность клиентов выбирать альтернативные решения, поскольку после развертывания программного обеспечения RunAI от Nvidia центр обработки данных не сможет использовать графические процессоры сторонних производителей.