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MSI представила материнские платы на чипсетах AMD X870E и X870
Всего на данный момент анонсировано четыре платы разного ценового диапазона, от флагманской MEG X870E GODLIKE, до "бюджетной" PRO X870-P WIFI

 MSI выпустила первую партию материнских плат для платформы AM5 на базе новых чипсетов AMD X870E и AMD X870, которые получили поддержку новых процессоров Ryzen 9000 Granite Ridge. Компания представила платы под четырьмя основными брендами: MEG, MPG, MAG и PRO. Лучшей среди них является флагманская MEG X870E GODLIKE, за ней следует MPG X870E Carbon WIFI, плата среднего уровня MAG X870 Tomahawk WIFI и самая простая модель PRO X870-P WIFI.

 MEG X870E GODLIKE является не просто обычной флагманской материнской платой, а создана в качестве дизайнерской модели. Она практически полностью покрыта радиаторами. Почти все её встроенные входы и выходы обращены к передней части, включая 24-контактный разъем ATX и два дополнительных 8-контактных входа питания PCIe. Два 8-контактных входа питания EPS открыты и расположены в области сокета процессора. 27-фазный VRM обеспечивает питание центрального процессора и охлаждается с помощью алюминиевого радиатора с тепловыми трубками. Центральный процессор подключен к четырем разъемам DDR5 DIMM, поддерживающим память DDR5-8000+, что позволяет использовать более быстрые модули оперативной памяти, которые могут появиться в будущем. В число слотов расширения входят PCI-Express 5.0 x16, второй PCI-Express 4.0 x16 и PCI-Express 4.0 x4. Имеется четыре слота M.2 NVMe, три из которых относятся к 5-му поколению, а один - к 4-му поколению.

 Задняя панель ввода/вывода MEG X870E GODLIKE включает два порта USB4 40 Гбит/с, пять USB 3.2 Gen 2 type-C 10 Гбит/с, восемь USB 3.2 Gen 2 type-A 10 Гбит/с, расположенные рядом с множеством других портов. Сетевое подключение включает 10 GbE, второй 5 GbE, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Плата оснащена премиальным встроенным аудиорешением с кодеком Realtek ALC4082 и дискретным усилителем. Материнская плата поставляется с интегрированной системой Dynamic Dashboard III, с собственным 4-дюймовым сенсорным ЖК-экраном. Это позволяет пользователю не только получать статистику мониторинга в реальном времени с материнской платы, но и устранять ее неполадки, обновлять ее прошивку UEFI и т. д.

 EZ Control Hub - это отдельный модуль, входящий в комплект поставки и предназначенный для размещения за лотком материнской платы. Между этим модулем и материнской платой проходит один кабель, который выводит все разъемы вентиляторов корпуса, ARGS-разъемы и датчики расхода воды, так что на лицевой стороне сборки не будет никаких надоедливых кабелей.

 Плата MPG X870E Carbon WIFI является довольно многофункциональной со всеми входами/выходами, которые предоставляет топовый чипсет X870E. Плата использует более простой 21-фазный VRM, который получает питание от пары 8-контактных разъемов EPS. Помимо 24-контактного ATX, есть дополнительный 8-контактный вход питания PCIe, который должен пригодиться при установке нескольких твердотельных накопителей PCIe Gen 5 или картами расширения. Слоты расширения включают пару дополнительных слотов PCIe 4.0 x16. Количество портов немного снижено по сравнению с платой GODLIKE. Пользователь по-прежнему получает два 40-гигабитных USB4, но меньше 10-гигабитных USB 3.2 Gen 2 type-C и type-A, а также набор из проводных интерфейсов LAN 5 GbE + 2.5 GbE. Встроенное аудиорешение использует кодек Realtek ALC4080.

 Плата MAG X870 Tomahawk WIFI основан на чипсете X870, но имеет внушительный набор функций. Питание подается от 24-контактного ATX, двух 8-контактных EPS с дополнительным 8-контактным PCIe. Также плата получила более простую 17-фазную систему VRM для питания процессора. Пользователь по-прежнему получает четыре слота M.2 NVMe — по два для Gen 5 и Gen 4. Порты ввода/вывода включают два 40-гигабитных USB4 с DisplayPort passthrough, один 5-гигабитный проводной LAN интерфейс, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и встроенное аудиорешение среднего уровня, которое использует либо кодек Realtek ALC4080, либо ALC1200. 

 Самая простая из представленных моделей - PRO X870-P WIFI имеет гораздо более простую компоновку, систему подачи питания, похожую на Tomahawk, но с некоторыми урезанными функциями в области дизайна и возможностей ввода/вывода. Покупатель также получает два порта USB4 и новейший беспроводной интерфейс Wi-Fi 7 и встроенное аудиорешение начального уровня Realtek ALC892.

#amd #msi #материнские платы #ryzen 9000 #материнские платы msi #x870 #x870e #ryzen 9000 «granite ridge»
Источник: techpowerup.com
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